Det er ikke hennes feil, men alle de som skulker Tour de Ski som har skylden for at kvinneklassen i år må få et sekunda-vare-stempel. Her savnes: Therese Johaug, Ragnhild Haga, Charlotte Kalla, Ebba Andersson og Stina Nilsson. Sistnevnte stakk hjem etter Oberstdorf. Alle disse tilhører verdenstoppen.

Ansvaret for at stjernene ikke møter på jobb har de ulike skiforbundene. Ingen kan selvsagt tvinges til å gå skirenn, men jeg lurer på om sportssjef Vidar Løfshus & co tar det på alvor at Tour de Ski er et så viktig utstillingsvindu for langrenn i Mellom-Europa når vi får vite at det var bestemt i fjor høst at Emil Iversen skulle hoppe av touren. Også Johannes Høsflot Klæbo hadde flybillett hjem for noen dager siden.

Alle forstår at OL og VM er viktigere enn Tour de Ski. Men, som Klæbo konkluderte ganske så logisk til meg i Oberstdorf: «Dersom alle deltar i Tour de Ski blir det likt for alle når vi møtes til dyst igjen».

Jeg forundres over at stadig flere norske løpere står over verdenscup fordi de trenger perioder for å trene. Er det nødvendig flere ganger i løpet av den fire måneder lange konkurransesesongen?

Hvorfor er det så mange kvinner som uteblir fra Tour de Ski? Det er sikkert flere grunner. Noe har nok sammenheng med at løpere som har stått over Tour de Ski har hatt suksess i mesterskap etterpå. Jeg tror det begynte med Marit Bjørgen som ikke deltok i Tour de Ski i OL-året i 2010. Og hun gjentok jo dette i mesterskapssesonger. Og for henne var det en suksessoppskrift. Og dette har dessverre «smittet» over på for mange andre.

Uansett: Ingvild Flugstad Østberg har gjennomført en svært solid tour. Og har slått alle som turte stille til start!