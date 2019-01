Selv om premiepengene er jevnere fordelt enn i tidligere år, er det fortsatt lønnsomt å vinne Tour de Ski. Førstemann over mål tar med seg 400 verdenscuppoeng, men også en solid slump penger.

Hele 55 000 sveitsiske franc (482 000 kroner) utbetales til vinneren.

Underveis fikk løperne premiepenger for topp tre-plasseringer på enkeltetapper, penger per dag i ledertrøyen i Tour de Ski samt penger for å vinne sprintcupen i Touren.

Ingen tjente mer enn Ingvild Flugstad Østberg.

Gjøvik-jenten sitter igjen med pene 683 000 kroner (78 000 sveitsiske franc) etter sju konkurransedager. I tillegg kommer eventuelle bonuser fra sponsorer, men det har ikke Østberg oversikt over.

– Jeg husker ikke helt hva det var for Tour de Ski. Det er ikke noe som er spesielt for Tour de Ski, tror jeg. Jeg husker faktisk ikke, sier hun.

Natalja Neprjajeva tjente nest mest av kvinnene. 455 000 kroner (52 000 sveitsiske franc) var belønningen for innsatsen i Tour de Ski.

I tillegg til å toppe pengelisten for Tour de Ski, topper Østberg også den totale pengelisten for inneværende verdenscupsesong. Totalt har hun tjent 985 000 premiekroner.

Det er langt fra Østberg ned til Kari Øyre Slind, men for Slind ble Touren en økonomisk opptur. Hun tar med seg 52 000 kroner for 9. plassen sammenlagt.

– Det er litt digg å få betalt. Jeg var i kjelleren før løpet på lørdag, og måtte grave en kjeller i kjelleren. Det var ikke noe bedre i dag, så det var greit å få betalt for det, sa Slind etter målgang.

– Pengene kommer godt med. Man tjener ikke bra på å være nest best i Norge. Det er de beste som tjener bra. 50.000 kroner er gull verdt å ta med videre i livet, fortsetter hun.

På herresiden ble Johannes Høsflot Klæbo Tourens pengekonge. Trønderen sitter igjen med pene 674 000 kroner (77 000 sveitsiske franc) etter kraftanstrengelsen. I tillegg kommer bonuspenger fra sponsorer. På herresiden fulgte Sergej Ustjugov nærmest med 438 000 kroner og Simen Hegstad Krüger med 293 000 kroner.

Klæbo har også tjent mest penger i sesongen totalt sett. Han har gått inn rundt 845 000 kroner så langt.