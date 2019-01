Chelseas angrep briljerte mot Nottingham Forest i FA-cupen lørdag, men London-klubben er på jakt etter forsterkninger fremover på banen skal vi tro Avisen skriver at klubben skal legge inn et sjokkerende bud på 50 millioner pund for Paris Saint-Germain-spiss Edinson Cavani. Håpet er at 31-åringen skal få fart på målstatistikken for Chelsea. Høyt på ønskelisten står også Bournemouths Callum Wilson, men klubben har gjort det klart at de vil avvise et hvert bud fra Chelsea denne måneden, skriver Sunday Mirror.

Tidligere Manchester United-manager er også på klubbjakt, men har ingen hastverk. I følge den portugisiske avisen Record, skal José Mourinho ha takket nei til et tilbud fra Benfica.

Liverpool jakter det tyrkiske midtbanetalentet Abdulkadir Omur, i følge Daily Mirror. Serielederen vil tilby 27 millioner pund for 19-åringen som nå spiller for Trabzonspor.

Mens Fulham ønsker å hente Liverpool-spiss Divock Origi for 15 millioner pund. Det melder The Sun.

Everton har vendt snuten mot Italia, nærmere bestemt Atlanta BC. Klubben ønsker nemlig å hente den 22 år gamle midtbanespilleren Gianluca Mancini, det melder Daily Mirror. Men de har konkurranse da også Inter Milan og Roma er ute etter Mancini som har imponert for Atlanta.

Jermain Defoe er etter alt og dømme klar for Rangers etter at han gjennomført medisinsk test lørdag, melder Sky Sports. Bournemouth-spissen skal være på utlån til Steven Gerrards Rangers de neste 18 månedene.

Porto-spiller Juan Quinteros agent skal ha vært i samtaler med Manchester City om en mulig overgang, skriver Daily Mirror. Det er spilleren selv som bekrefter dette. 25-åringen er for øyeblikket på lån hos den argentinske klubben River Plate.

Daily Mirror melder også om at Aston Villa ønsker å forsterke forsvarsrekken, og ønsker å signere Leicesters Christian Fuchs (32) på lån ut sesongen.