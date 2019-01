Den norske skiprofilen Hans Christer Holund var blant dem som var kritiske til den russiske taktikken da Johannes Høsflot Klæbo knuste konkurrentene på lørdagens 15-kilometer klassiske fellesstart i Val di Fiemme.

Den russiske sammenlagtkandidaten Sergej Ustjugov møtte veggen etter drøyt ti kilometer. Da Ustjugov begynte å slite, satte fire russere opp farten i front. Det fikk de norske løperne til å stusse.

– De er dumme som brød, sa Hans Christer Holund, før han la til:

– Vi fikk høre på starten av siste runde at Ustjugov slapp. Plutselig var det fire russere i tet. Alle hørte jo det, så vi måtte nesten bare le selv om vi var slitne der ute.

I etterkant har Holund valgt å legge seg paddeflat.

Holund skriver følgende i et innlegg på Instagram:

– Beklager til @russianskiteam for upassende kommentar til media etter rennet i dag. Den kom litt skeivt ut. Dere er gode, og er med på å gjøre langrenn spennende for oss nordmenn.

Holund var ikke den eneste som reagerte på russernes lagtaktikk.

Også Martin Johnsrud Sundby var forundret over taktikken.

– Russerne går for seg selv og ingen andre. Det er for så vidt realt i en individuell idrett. Man kan ikke si at de er et lag. Russerne er tre ulike lag som går konkurranse mot hverandre. De har ikke noe felles taktikk. De klinte til da Ustjugov begynte å slippe, uttalte Sundby.

– Måten de løste det på viser vel at de ikke er så ekstremt godt samkjørte på tvers av treningsgruppene. Det kunne se ut som stakkars Ustjugov var aleine, fortsatte han.