La Alexander dra til VM for å lære

Selv om Nederland ikke er den beste motstanderen, så har han nå bevist, både for seg selv og publikum, at han er god nok for landslaget. Han er tøff i satsingene sine, og noen av skuddene hans er det veldig høy klasse over.

Men dersom han hadde bommet på sine tre første skudd mot Nederland, så skulle Blonz vært veldig tøff i hodet for å gå på banen mot Danmark i VM og stått ansikt til ansikt med Niklas Landin, en av verdens beste målvakter.

Samtidig så skrus forventningene i været etter en slik debut. Mange vil nå rope på Blonz når Jøndal misser et skudd. For Jøndal har aldri vært noen spektakulær spiller. Han er den trygge, anonyme, stille karen fra Tomter, som egentlig aldri er blitt anerkjent for hvor god han er. Han er aldri blitt noen publikumsfavoritt. Men at han nå spiller for Flensburg-Handewitt, en av verdens beste klubber, burde være det beste kvalitetsstempelet han kan få.

Så la Blonz slippe press i dette mesterskapet. La ham være en joker, slik Berge helt sikkert har sett for seg. La ham være 18 år gamle Alexander fra Stavanger, som er i VM for å lære. Så får tiden vise om han tar nivået umiddelbart, slik Henny Reistad gjorde i VM for kvinner.