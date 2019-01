Pleierne ved institusjonen skal ikke ha ant at kvinnen var gravid før fødselen startet i romjulen.

– Etter det jeg har blitt fortalt, stønnet hun. De visste ikke hva som feilte henne. Ingen av de ansatte visste at hun var gravid før fødselen var i gang, forteller en kilde til en TV-stasjon i Phoenix ifølge Washington Post.

29. desember nedkom kvinnen med en frisk gutt.

Fikk pleie døgnet rundt

Kvinnen har vært i en vegetativ tilstand i minst 14 år, ifølge CBS, etter at hun ble utsatt for en drukningsulykke. Kvinnen fikk pleie døgnet rundt ved en institusjon i Phoenix.

Ved denne institusjonen må kvinnen nødvendigvis ha blitt utsatt for et seksuelt overgrep. Politiet etterforsker nå saken. Også institusjonen varsler at de vil komme til bunns i hva som har skjedd.

– Som organisasjon vil Hacienda HealthCare komme til bunns i det som for oss er en hendelse som aldri har skjedd tidligere, heter det i en uttalelse fra institusjonen.

– Lover som regulerer privatlivets fred forhindrer oss fra å kommentere pasientens tilstand og saken, men Hacienda har og vil fortsette å samarbeide fullt ut med politiet og alle relevante instanser i denne saken, heter det videre.

Opprørende

Arionas guvernør har også kommentert saken. I en uttalelse kaller guvernør Doug Ducey saken «svært opprørende».

Institusjonen har blitt pålagt å skjerpe sikkerheten for å beskytte pasientene etter at episoden ble kjent.

– Vi er klar over denne situasjonen og jobber aktivt med politiet i deres etterforskning, opplyser Arizona Department of Health Services i en uttalelse ifølge nyhetsbyrået AP.