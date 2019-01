KrF-forhandleren lovet velgerne at partiet ikke skulle regjere med Frp

– Det er akkurat som jeg hadde forventet, sier han til TV 2.

– Vi har fått et oppdrag fra landsmøtet om å forsøke å bli enige. Hadde vi ikke trodd at det var mulig, hadde vi ikke vært her. Men det er klart det er krevende, fortsetter han.

– Er det mulig å komme tilbake til landsmøtet og si «beklager, dette gikk ikke»?

– Alt er mulig, alt kan skje i slike forhandlinger. Vi forhandler med tanke på mest mulig gjennomslag og at dette skal lykkes, så får vi se om noen dager hvordan vi ligger an, sier Lunde.

Etter det TV 2 erfarer har forhandlerne et ønske om å ha fremforhandlet en avtale 13. januar, som landsstyrene så skal vise tommelen opp eller ned til.

TURKAMERATER: Bent Høie (H), Erik Lunde (KrF), Hans Andreas Limi (Frp) og Terje Breivik (V) kommer godt overens, og snart kan de være regjeringspartnere. Foto: Mads Fremstad/TV 2

Vanskelige saker

Abort, barnetrygd, innvandring, taxfree-salg, klimaavgifter og innvandring er noen av nøttene som de fire partiene må knekke.

Etter det TV 2 erfarer har Siv Jensen og Frp-ledelsen fått et klart fra ønske fra stortingsgruppa om en bompenge-seier.

– Det er en del som gjenstår, selv om vi er i rute, sier Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi til TV 2.

Han trekker frem innvandring, samferdsel og skatt og avgifter som de tre viktigste områdene for Fremskrittspartiet.

KrF ønsker en barnereform og en likeverdsreform. Blant annet vil partiet øke barnetrygden med 3.200 kroner per barn.

– Det som er viktig for oss er å få en plattform som har en tydeligere verdiprofil og sentrumsprofil. Vi har trukket en barnereform der vi ønsker valgfrihet for familiene og kampen mot barnefattigdom, og en likverdsreform der vi særlig løfter familier som har barn med spesielle behov, sier Erik Lunde.

– Er det viktigere enn gjennomslag i abortsaken?

– Jeg skal ikke rangere hva som er viktig og uviktig for KrF, men vi har klare prioriteringer. Vi ønsker en likeverdsreform, barnereform, en forsterket plattform for klima og internasjonal fattigdomsbekjempelse.

Venstre på sin side vil prioritere klima.

– Jeløya-plattformen er god på klima, men dessverre har vi fått en ny rapport som krever mer, sier Venstre-nestleder Terje Breivik.

Helseminister Høie tror partene kommer til enighet.

– Vi mener vi har alle muligheter til å finne enigheter, sier Høie.