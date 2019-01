Landslagssjef Christian Berge likte det han så av debutant Alexander Blonz som ble banens beste mot Nederland. Nå åpner han dørene for mer spilletid i VM.

– Vi har litt skader. Men når man går inn å prestere sånn, så ønsker man å ha med spillere som er på det nivået, sier Christian Berge til TV 2.

Førstevalget på kanten er Magnus Jøndal, men TV 2-ekspert Bent Svele tror vi får se 18-åringen når VM er i gang 10. januar.

– Jeg tror han får spille i VM. Det er tøft program og det er noen lag i Norges gruppe der førstevalget Magnus Jøndal kommer til å få hvile. Blonz er trygg på det han kan og leverer når han får muligheten. Han har spenst, en sikkerhet i avslutningene og et følsomt håndledd, sier Bent Svele.

– Kunne ikke brydd meg mindre om de

Etter syv scoringer på åtte forsøk var Alexander Blonz fornøyd med debuten, og ga tilsvar til de som ikke mener han burde være i troppen til Berge.

– Det var deilig. Jeg kunne ikke brydd meg mindre om de. Jeg er her og sånn er det. Jeg er her for å prestere. Så lenge vi finner flytsonen, begynner å vinne kamper og holder det gående, så kan alt skje, sa 18-åringen om VM-sjansene.

TV 2-eksperten er imponert over debuten til Blonz.

– Ikke mange som har sånne debuter. Norge spiller ikke mot verdens beste lag, men å komme inn som 18 åring og lager sju mål på åtte skudd og blir banens beste er ikke verst. Man skal ta de sjansene man får og når han først begynner å score så får han selvtillit, han har hele veien gjort det bra fra aldersbestemt-landslag til A-laget, sier Bent Svele.

– Tøft gjort

18-åringen mener Christian Berge er modig som tar ham ut til VM allerede nå.

– Jeg synes det er tøft gjort. Det er ikke så mange som har følget med på meg. Det er flere som har følget med på andre spillere i utlandet som er i større ligaer. Jeg synes det er tøft av ham, sier Blonz.

Selv mener Bent Svele at det er riktig tid at Alexander Blonz får sjansen på a-landslaget.

– Jeg mener det er riktig tid. Jeg har følget ham hele veien, og han har gjort det bra på rekruttlandslaget med gode kamper. Jøndal er førstevalget. Men nå har Christian Berge en erstatter som det mulig å bruke. Det blir ikke sånn at en 18-åring og kantspiller skal komme inn å prege Norge i VM, men jeg har tro på at han kommer til å bli en profil i fremtiden, forteller Svele.

TV 2s håndballekspert tror vi kan nyte godt av unggutten i tiden fremover.

– Han kan bli som god som han vil. Han er 18 år gammel og skal spille med Elverum i tre år fra neste sesong. Der har han et treningsmiljø som kan løfte han hele veien, om han holder seg skadefri kan han bli virkelig god, sier Bent Svele.