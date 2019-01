– Takk for at dere gadd å ta med en drittunge på treningsleir

Saken oppdateres

Hele 12 priser skal deles ut i løpet av kveldens idrettsfest. I tillegg til utøverne som skal hylles, skal også årets ildsjel, forbilde og Idrettsgallaens hederspris deles ut.

Allerede før den offisielle utdelingen var i gang ble den norske Gullballen delt ut. Ada Hegerberg ble den første kvinnelige vinneren. Rune Almenning Jarstein stakk av med herrenes gullball.

Jakob Ingebrigtsen vant lørdagens første pris under Idrettsgallaen. I tillegg til å være årets gjennombrudd kan han også bli kåret til årets navn.

– Jeg vil takke Henrik og Filip, som gadd å ta med en tolv år gammel drittunge på treningsleir, sa han til stor latter fra salen.

– Jeg håper ikke dere angrer den dag i dag. Tusen takk for at dere banet vei og viste at det var mulig for til og med en likbklek nordmann å løpe fort, fulgte han opp.

Prinsessen rørt til tårer

Roeren Birgit Skarstein takket prinsesse Märtha Louise på scenen. Prisessen er styremedlem i Stiftelsen VI, som jobber for «å gi funksjonshemmede muligheter til et fullverdig liv», ifølge stiftelsens nettsider.

– Jeg vil gjerne si takk til dere for at dere har ordnet stiftelsen VI. Det betyr mye for meg, og mye for mange i Norge. Det er jeg helt sikker på. Det heter ikke meg og deg, eller dem og oss – det heter vi. Hele poenget er at ingen blir gode alene. Det gjør vi sammen. Tusen, tusen takk, sa Skarstein.

Prinsessen ble rørt til tårer etter takketalen.

Takket det norske folket

​Aksel Lund Svindal ble kåret til årets mannlige utøver, i tøff konkurranse med blant annet Johannes Høsflot Klæbo og Karsten Warholm.

– Jeg syns dette er en fin anledning til å takke alle de jeg ikke normalt treffer. Det vil si alle nordmenn. Idretten har gitt meg utrolig mye, ikke bare priser, men opplevelser, mennesker og lagspill. Jeg tror ikke jeg har så mye å gi tilbake i årene fremover, så derfor tenker jeg dette er en fin anledning til å takke alle der ute som gir oss alle disse opplevelse. Det er helt unikt, så jeg sier heia Norge, sa Lund Svindal fra scenen.

Dette er vinnerne: