I går ble det klart at Liverpool låner Clyne ut til Joshua Kings Bournemouth resten av sesongen.

Den nyheten kom brått på Cardiff-manager Neil Warnock.

– Jeg er skuffet over at Nathaniel Clyne gikk til Bournemouth, innleder Warnock i en tirade overfor TalkSport, ifølge Independent.

– Å se på TV at han har gått til Bournemouth når jeg er blitt lovet at han er min spiller ... etter min mening er det en skam og mangel på klasse, fortsetter den frittalende manageren.

– Jeg burde ha kontaktet ham ulovlig

Videre minner 70-åringen om at det var han som ga Clyne den profesjonelle debuten i Crystal Palace.

– Jeg er skuffet. Ikke bare over ham, men over Liverpool siden de ikke ringte meg. Grunnen til at jeg er skuffet, er at jeg har gått glipp av tre spillere fordi jeg har ventet, hevder Warnock.

– Jeg burde sikkert ha gått og kontaktet ham bak ryggen på dem, men jeg har gjort alt rett. Så kommer Bournemouth på banen. Jeg antar at å betale 200 millioner for Solanke økte appetitten deres litt, avslutter han.

– Derfor lånte vi ham ut

Mange rynket litt på nesen da Jürgen Klopp i det hele tatt valgte å låne ut Clyne. Trent Alexander-Arnold er nå den eneste rene høyrebacken i serielederens stall.

Joe Gomez kan også bekle rollen, men 21-åringen er i øyeblikket skadet. Dessuten har han imponert på stopperplass denne sesongen.

Under lørdagens pressekonferanse forklarte Liverpools manager avgjørelsen.

– Clyne spurte om å få dra. Jeg tenkte litt på det, og sa ja fordi vi har andre alternativer og unge spillere på vei opp. Du kan alltid beholde en spiller. Men å holde ham i form og med riktig mengde selvtillit, er ikke alltid like lett, sa Klopp, ifølge Liverpool Echo.