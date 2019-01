Fikk debuten: – Han er en gutt med X-faktor

Slik var kampen

Norge skulle i utgangspunktet ha få problemer mot Nederland. Men muligens tok de norske guttene litt for lett på oppgaven, for Nederland fulgte Norge tett den første omgangen, og det stod 16-15 til Norge halvveis.

– Det er først og fremst i forsvar vi sliter. Det blir alt for lett, var TV 2-ekspert Svele sin dom.

Ingen imponerende opptreden heller i andre omgang, men noe bedre gikk det likevel. Norge skrudde opp tempoet, og med en målfarlig debutant i Alexander Blonz, kunne Norge skaffe seg en luke. Og da ble det for tøft for Nederland å slå tilbake.

Til tross for at flere av Norges beste spillere stod over kampen, endte det med en komfortabel 36-29.