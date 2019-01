De ansatte i TSA – Transportation Security Administration – sørger blant annet for å skanne bagasje og passasjerer på flyplassene i USA. De er blant de hundretusener av statsansatte som er rammet av budsjettkrangelen mellom landets politikere.

Deler av statsapparatet har vært stengt siden 22. desember fordi kongressen ikke har klart å vedta et nytt budsjett. President Donald Trump nekter å godkjenne et budsjett med mindre det inneholder 5,6 milliarder dollar til muren mot Mexico.



Demokratene blånekter, og dermed er det helt uvisst når viktige samfunnsfunksjoner kan gjenopptas.

Jobber uten lønn

I mellomtiden får rundt 800.000 ansatte ingen lønn. Rundt 380.000 er permittert, mens 420.000 møter på jobb uten å få lønn.

De som jobber med sikkerhet på flyplassene er pålagt å jobbe på tross av budsjettfloken, men den siste tiden har sykefraværet blant denne gruppen ansatte skutt i været på flere flyplasser.

Ved John F. Kennedy-flyplassen i New York har rundt 170 TSA-ansatte vært syke hver dag denne uken, forteller Hydrick Thomas til CNN. Thomas er leder for fagforeningen til de ansatte.

– Dette vil helt klart påvirke flypassasjerer, som vi skal beskytte, sier Thomas.

Mener problemet vil eksplodere

Ved Dallas-Fort Worth International Airport har sykefraværet økt med mellom 200 og 300 prosent. I North Carolina merker man en lignende tendens blant TSA-ansatte ved flyplassene i Charlotte og Raleigh-Durham.

Fagforeningsledere understreker at det ikke pågår noen organisert aksjon blant medlemmene, men tror sykefraværet vil fortsette å øke.

– Problemet kommer til å eksplodere i løpet av en uke eller to, når de ansatte går glipp av den første lønnsutbetalingen, sier en representant for fagforeningen ved Dallas-Fort Worth International Airport.

Enkelte forteller at det ikke bare handler om at folk er sure fordi lønna uteblir. Like viktig er praktiske hensyn, som at foreldre ikke lenger kan betale for barnepass og må holde seg hjemme. Andre er nødt til å ta seg andre jobber for å kunne betale avdrag og regninger.

De ansatte vil få utbetalt utestående lønn så snart en ny budsjettavtale er spikret, men det løser ikke det akutte problemet når inntekten uteblir.

Flygeledere er i samme båt

Rundt 55.000 ansatte i TSA sjekker hvert år 800 millioner passasjerer som reiser gjennom amerikanske flyplasser. Om mange nok blir borte fra jobb, vil det raskt føre til enorme køer i sikkerhetskontrollen og problemer i flytrafikken.

Dette er ikke den eneste gruppen ansatte som er rammet av budsjettfloken. Flygelederne er også statsansatte og essensielle for avvikling av flytrafikken. Dersom disse også brått skulle bli syke, vil det få store følger.

– Tusenvis av oss møter på jobb uten å få betalt, skriver Mike Jones i et innlegg hos CNN.

Et møte i Det hvite hus fredag mellom ledende republikanere og demokrater førte ikke til noen løsning. President Trump sa derimot at han er forberedt på at stengingen kan vare i «måneder og år» om han ikke får gjennomslag for finansiering av muren.