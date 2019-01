Johannes Høsflot Klæbo var suveren på dagens 15-kilometer klassiske fellesstart i Val di Fiemme.

22-åringen parkerte resten av verdenseliten og skaffet seg et solid forsprang på Sergej Ustjugov før den avsluttende monsteretappen.

Russeren hang bra med i ti kilometer, men så møtte han veggen. Da Ustjugov begynte å slite satte fire russere opp farten i front. De norske løperne klør seg i hodet over russernes taktikk.

– De er dumme som brød, sier Hans Christer Holund, og legger til:

– Vi fikk høre på starten av siste runde at Ustjugov slapp. Plutselig var det fire russere i tet. Alle hørte jo det, så vi måtte nesten bare le selv om vi var slitne der ute, sier han.

– Det er noen som sier det de tenker, ler Klæbo.

Også Martin Johnsrud Sundby var forundret over taktikken.

– Russerne går for seg selv og ingen andre. Det er for så vidt realt i en individuell idrett. Man kan ikke si at de er et lag. Russerne er tre ulike lag som går konkurranse mot hverandre. De har ikke noe felles taktikk. De klinte til da Ustjugov begynte å slippe, sier Sundby.

– Måten de løste det på viser vel at de ikke er så ekstremt godt samkjørte på tvers av treningsgruppene. Det kunne se ut som stakkars Ustjugov var aleine, fortsetter han.

Russlands landslagstrener Markus Cramer visste allerede før løpet at det kom til å bli en tøff dag for Ustjugov.

– For løpet sa Ustjugov til meg at han følte seg sliten og tung i beina. Til å begynne med så det greit ut, men han brukte nok for mye krefter på bonussprintene. På den siste runden ble det for tøft for ham, sier Cramer.

Han forsvarer russernes taktikk da Ustjugov begynte å slite.

– Vi hadde Bolsjunov, som også kunne kjempe om sammenlagtseieren. Han benyttet sjansen. Vi hadde to sammenlagtkandidater. Når man ser at den ene ikke klarer å følge må den andre prøve, sier han.

Klæbo leder sammendraget ett minutt og tjue sekunder foran Ustjugov. Alexander Bolsjunov ligger på 3. plass, ett minutt og 44 sekunder bak.