Haugesund ønsker nå å få en løsning for at Eirik Horneland skal bli Rosenborg-trener, melder VG.

– Vi har strukket ut en hånd til Rosenborg og best om en løsning, sier styreleder i FK Haugesund Leiv Helge Kaldheim til avisen.

– Jeg vil ikke gå inn på detaljer, men vi har kommet på banen med et konkret løsningsforslag, fortsetter han.

Styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng, vil ikke kommentere Kaldheims påstand overfor VG. Han slår imidlertid fast at Horneland er deres trener fra og med 1. februar.

Koteng fortalte fredag at Rosenborg har tilbudt Haugesund 1,1 millioner kroner i kompensasjon for at Horneland skal begynne i sin nye trenerjobb tidligere enn det kontrakten med Haugesund strekker seg til.

– Vi tilbød Haugesund 1,1 millioner kroner for å få ham frigitt i praksis ni arbeidsdager, sa Koteng fredag.

Eirik Horneland har en kontrakt med en måneds oppsigelsestid som gjør at han kan starte i Rosenborg 1. februar. Rosenborg og Koteng vil ha Horneland tidligere slik at han rekker trøndernes sesongoppkjøring 21. januar.

Haugesund mener de terminerte den nye kontrakten med en måneds oppsigelsestid og at det er hans tidligere kontrakt som strekker seg ut 2019-sesongen som er gjeldende.

Nå forventes det at Rosenborg og FK Haugesund kommer til en løsning i løpet av de nærmeste dagene.