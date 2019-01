Ole Gunnar Solskjær var ikke fornøyd med det Manchester United presterte mot Reading i FA-cupen.

– Reading gjorde det vanskelig for oss. De fortjente ikke å tape denne kampen. Jeg synes ikke vi fortjente å vinne 2-0, og da Marcus (Rashford) var igjennom på slutten og det så ut som det kunne bli 3-0, da tenkte jeg at dét fortjener vi i hvert fall ikke, sier United-manageren til Viasat og legger til:

– Jeg gjorde det litt vanskelig for gjengen med å bytte ni stykker. Men de trenger å spille og de trenger å få sjansen og vise meg hvem jeg kan bruke når det begynner å bli litt tøffere motstand, sier Solskjær om de store utskiftningene på laget i forkant av kampen.

Alexis Sanchez måtte ut med skade i oppgjøret mot Reading, men Solskjær håper chileneren er tilbake til kampen mot Tottenham 13. januar.

– Jeg håper det ikke er for alvorlig, det er den samme lysken som han har hatt problemer med. Forhåpentligvis er han klar igjen til neste helg, sier nordmannen til BBC.

​Ole Gunnar Solskjær mener det ikke var den beste pretasjonen med han som manager.

– Man kan ikke be om mer enn å gå videre, men måten vi gjorde det på var ikke den beste. De kontrollerte de første fem minuttene og vi kom ikke i gang, sier 45-åringen.

Etter fem seirer av fem mulige, har Solskjær hatt en strålende start som Manchester United-manager. Selv vil nordmøringen ikke ta av etter litt over to uker i sjefsstolen.

– Jeg vet hva jeg er en del av. Jeg hadde en fantastisk periode her i 15 år, og det er som så komme hjem. Forskjellen nå er at jeg tar ut laget og det er artig når man har så mange gode spillere, sier Ole Gunnar Solskjær til Viasat etter 2-0-seieren over Reading.

Nordmøringen forteller at han ikke tenker mye på hvordan hverdagen ble fullstendig snudd på hodet da han tok over 19. desember 2018.

– Jeg tenker egentlig ikke så mye på det, for det er neste kamp og neste kamp. Det er en av styrkene mine, jeg blir ikke så lett distrahert, sier Solskjær.

Nå reiser 45-åringen og Manchester United til Dubai der de skal lade opp til bortemøtet med Tottenham 13. januar.​ Den kampen ser du på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo fra kl 17.00 søndag 13. januar.