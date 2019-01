Se intervjuet øverst i saken.

2018 ble året popstjernene bestemte seg for å ta sitt ellevte år med skolegang som privatister.

16-åringene, som fyller år i februar, sier det ikke var et lett valg å si adjø til skole og klassekamerater i Trofors i Nordland.

– Vi savner elever og venner fra skolen. Vi er mer borte enn hjemme, men sånn er nå jobben vår, sier Marcus.

Satset internasjonalt

Årsaken til at de brøyt med normal skolegang, var for å nå et større publikum.

De har dratt på turné med Jason Derulo, spilt inn musikkvideo i Los Angeles og opptrådt flere steder i Skandinavia.

Dette hadde ikke latt seg gjøre dersom de ikke ble hjemmeskolert av faren Kjell Erik Gunnarsen.

Han er utdannet lærer, og duoen mener han har gjort en super jobb med å lære dem matte og naturfag.



– Det har gått veldig bra. Vi har fått veldig god hjelp fra vår gamle mattelærer også, forklarer de.

Derfor angrer ikke tvillingene på valget, selv om det av og til er vanskelig å være så langt borte fra venner og familie.

Populære

Duoen blir bare mer og mer populære i utlandet og for kort tiden siden bikket de 1,5 millioner følgere på Instagram.

​Martinus er veldig takknemlig for alle mulighetene de får.

– Vi har gjort utrolig mye. Det har vært et helt fantastisk år.