Karsten Warholm skapte overskrifter, blant annet i VG, da det ble klart at han hadde kjøpt en stor leilighet i Nydalen i Oslo.

Overskrifter ble det også fordi kjæresten, Oda Djupvik, ikke var med på flyttelasset.

Guttastemning?

Nå er det snaut et år siden tre av Warholms venner flyttet inn i leiligheten hans.

– Hvordan har det gått?

– Jeg syns det har vært fantastisk. Jeg har en tendens til å gjøre valg som jeg håper og ønsker at skal gjøre livet bedre. Dette var en investering i det, sier han til TV 2.

Warholm forklarer at alle valgene han har gjort i 2018 handler om å bygge et liv som er innholdsrikt uten idrett, slik at han har det fint dersom de sportslige resultatene uteblir.

– Hvordan er det med «guttastemninga» da? Klarer de å lure deg med på litt øl om kveldene?

– Tja. Det er klart at hvis det blir sånn, så vet de at de ikke har noe sted å bo til neste år, sier han lattermildt og understreker at kompisene er snille med ham.

Skal flytte sammen

Djupvik flyttet til Oslo kort tid etter kjæresten, men hun satt fra seg pappeskene og kofferten i en studenthybel.

– Jeg kom til en ny by og begynte å studere. Jeg vil etablere meg litt før vi flytter sammen, sier hun.

Warholm tror ikke det er allverdens av tid før det unge paret flytter sammen.

– Hvis det blir oss to, så må vi jo flytte sammen en eller annen gang. Det er ikke sånn at jeg kan bo med gutta til jeg er 50, mens hun bor på en studenthybel i Nydalen, sier han til latter fra begge to.

Selv om Warholm trener enormt mye og bor med kamerater, så får de tid til å se hverandre.

– Jeg bor ti minutter unna, så jeg kan bare springe ned, sier kjæresten.

– Det er et gangavstandsforhold, avslutter hekkeløperen.