Mens Ramm begynner å bli en erfaren programleder, har Christiansen sin debut på Idrettsgallaen.

– Det er veldig spennede! Jeg blir litt nervøs, sier hun til TV 2.

Forlovet

I desember ble det kjent at Christiansen hadde forlovet seg med Stian Lauritzen.

Han er sønn av sykkelprofilen og TV 2-kjendisen Dag Otto Lauritzen.

Til TV 2 røper 23-åringen noen av bryllupsplanene.

– Vi lurer på om vi skal feire i Italia, sier hun og understreker at hun elsker å planlegge.

– Jeg ser på kjole, kake og alt, jeg!

Paret møttes gjennom snowboardlandslaget, der Stian Lauritzen jobber som osteopat.

Freeski-Christiansen har blant annet X-Games gull og seks verdenscupseire i bagasjen.

Skal fri

Ramm og kjæresten Josephine Leine Granlie (30) har vært sammen i over tre år.

Komikeren sier at han har planer om å tilbringe resten av livet sitt med henne, det røpte han nemlig i NRK-podcasten «The Kåss Furuseths».

Da TV 2 spurte han om det, ble han mildt sagt flau. Det ble kjæresten også.

– Jeg vil ikke snakke så mye om det, men det skjer nok i fremtiden, ja.

– Jeg fikk tips om å høre på den podcasten, ja, skyter Granlie inn.

Tidligere har Ramm fortalt at de to møttes på et julebord. Da røpte kjæresten at det var humoren til 30-åringen som gjorde at hun falt for ham.