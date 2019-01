United videre i FA-cupen etter svak kamp: – Dårligste vi har sett under Solskjær

Manchester United - Reading 2-0 (2-0)

Reading viste gode takter og utfordret Manchester United i FA-cupens tredje runde. Men Ole Gunnar Solskjærs menn vant til slutt komfortabelt 2-0, til tross for en svak opptreden.

– Det er antakeligvis det dårligste vi har sett av United under Ole Gunnar Solskjær, men det er fem seirer av fem mulige. All honnør til Reading. De var fantastiske og fortjente mer, oppsummerer tidligere United-profil Phil Neville i BBCs livedekning av kampen.

Den oppsummeringen var Solskjær selv enig i etter kampen.

– Reading gjorde det vanskelig for oss. De fortjente ikke å tape denne kampen. Jeg synes ikke vi fortjente å vinne 2-0, og da Marcus (Rashford) var igjennom på slutten og det så ut som det kunne bli 3-0, da tenkte jeg at dét fortjener vi i hvert fall ikke, sier United-manageren til Viasat og legger til:

– Jeg gjorde det litt vanskelig for gjengen med å bytte ni stykker. Men de trenger å spille og de trenger å få sjansen og vise meg hvem jeg kan bruke når det begynner å bli litt tøffere motstand, sier Solskjær om de store utskiftningene på laget i forkant av kampen.

Friskt fra Reading

Reading kom til Old Trafford med en dyster statistikk etter kun å ha vunnet to av 23 bortekamper i Championship det siste året.

Men Reading-spillerne gikk ikke ut på gressmatten med høye skuldre, tvert i mot tøffet de seg mot Solskjærs United.

De første minuttene av kampen var jevne, og Reading prøvde å holde på sitt offensive spill.

Men United fikk mer og mer overtaket etter hvert, selv om Reading klarte å holde dem unna deres 16-meter.

VAR-drama

Etter 20 minutter satte Fred ballen i nettet for United, men linjedommeren vinket for offside. Sekunder før scoringen gikk Juan Mata i bakken innenfor Readings 16-meter, og dommer Attwell måtte få VAR-hjelp for å bestemme om scoringen skulle bli annullert for offside, eller om United skulle få straffe.

Avgjørelsen falt på straffe som Mata satte sikkert i mål. 1-0 til United.

Ti minutter senere var det Reading som viste seg fram med pen angrepsfotball. Angrepet endte hos Danny Loader som kom alene mot Sergio Romero i United-buret.

Den argentinske keeperen kom ut og gjorde vinkelen vanskelig for Loader, før han fikk taklet ballen ut til corner.

Nesten for Reading - 2-0 til United

Det ble lagt til fem minutter i den første omgangen etter VAR-situasjonen, og de benyttet Reading godt. Andy Yiadom kom seg fri innenfor Uniteds 16-meter og sendte avgårde et hardt skudd mot korthjørnet. Men nok en gang var Romero der han skulle være.