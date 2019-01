Se video med tillatelse fra NRK i vinduet øverst!

Vingrom IL-løperen hadde gått en fenomenal NM-sprint i ÅL.

I mål var hun 21,4 sekunder foran Eline Grue på andreplass, omtrent en strafferundes ledelse.

Problemet var bare at Knotten ikke hadde gått strafferunden hun skulle ha gått etter siste stående skyting. Dermed fikk hun tidsstraff og ble flyttet langt nedover på resultatlisten.

Kort tid etter målgang fikk Knotten beskjeden. I intervjuet med NRK var hun nærmest utrøstelig.

Så, etter noen minutter, fikk hun summet seg.

– Jeg tenkte ikke på det jeg ... jeg følte at jeg var så fokusert på å gå fort, angripe og være offensiv. Jeg bare tenkte at det var bra uansett. Så vet jeg ikke hva som skjedde da jeg passerte strafferunden, sier Knotten til NRK, og prøver å le litt av episoden.

– Har du glemt det før?

– Som junior, 17-åring. Men det er noen år siden nå, svarer Vingrom-løperen.

23-åringen forklarer at hun ikke hadde spisset formen inn mot NM, og er slikt sett positivt overrasket over at hun gikk så bra.

– At jeg følte meg så bra er gøy. Men det er sykt kjipt. NM betyr noe selv om det er midt i sesongen og man ikke har ladet opp, medgir hun overfor statskanalen.