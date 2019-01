Fotballryktene: – Dette kan bli Solskjærs første kjøp

Ole Gunnar Solskjær har insistert på at han er fornøyd med spillerstallen.

Men, skal en tro Foot Mercato, er kristiansunderen egentlig ute etter å forsterke. Ifølge dem er Manchester United interesserte i den tidligere Atlético Madrid-vingen Yannick Carraso, som for tiden spiller i kinesiske Dalian Yifang.

AC Milan sies også å følge den belgiske stjernens situasjon nøye.

I tillegg kan det bli forsterkninger på stopperplass for de røde djevlene. Manchester Evening News bemerker at Manchester United er oddsfavoritter til å hente Roma-forsvarer Kostas Manolas, uten å presisere om Solskjærs klubb faktisk er interessert.

Olivier Giroud og Álvaro Morata leverer ikke varene på spissplass for Chelsea. Sistnevnte kan bli sendt til AC Milan på lån. I så fall er håpet at London-klubben skal få den argentinske stjernespissen Gonzalo Higuaín i retur, hevder The Sun.

Arsenal skal være nær å hente Suarez fra Barcelona. Ikke Luis, men Denis Suarez. Den 24 år gamle playmakeren har også vært koblet til Everton og West Ham, skriver spanske Sport.

Mousa Dembélé sliter med å holde seg skadefri. Nå skal Tottenham være villig til å slippe midtbanestjernen. Kinesisk fotball, nærmeste bestemt Beijing Sinobo Guoan, skal være et aktuelt stoppested, ifølge Sky Sports.