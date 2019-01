2018 har vært et enormt år for Jakob Ingebrigtsen.

Da TV 2 møter han i Stavanger, er han stolt over å bli nominert. Han håper at han eller faren vinner en pris, men er ikke så sikker på det.

Tror ikke han vinner

For å nevne noe, representerte han Norge i EM i friidrett i august, der han vant gull på 1500 meter og 5000 meter. Han ble med det tidenes yngste mannlige europamester i friidrett.

Sandnes-gutten, som da var 17 år, ble også førstemann til å ta gull på begge distansene i samme EM.

Derfor er det ikke rart at han er nominert til tre priser på lørdagens idrettsgalla i Stavanger. Han kan vinne «årets mannlige utøver», «årets gjennombrudd» og «årets navn».

– Jeg har ikke så store forventninger til å vinne, sa Jacob ydmykt til TV 2.

– Jeg håper vi vinner to eller tre priser, kontrer pappa Gjert. Han er nominert til årets trener for tredje gang.

Kjæresten

På rød løper hadde han med seg kjæresten Elisabeth Asserson for første gang.

– Jeg har jo aldri vært her før, så det er litt uvant, sa hun, mens hun strålte i en nydelig mørk kjole.

Man har blitt godt kjent med paret i TV-seien «Team Ingebrigtsen», der pappa Gjert har vært ganske så streng.

Han var sterkt imot at paret skulle sove sammen, og de får ikke bo sammen under stevner i utlandet heller. Jakob forteller at faren ikke har blitt særlig mye mildere, selv om han er blitt 18 år.

– Nei, han er vel ikke blitt så mye mindre streng, men han har jo humørsvingninger han også, sier han og ler.