Lørdag var Svindal på rød løper i Stavanger. Han er nominert til både «årets navn» og «årets mannlige utøver».

Kun to dager før ble Svindal operert i tommelen. Han ble kvitt en metallbit som har vært der siden en skade han fikk i november.

Gullgutt

Fra før har Svindal hatt flere kneoperasjoner.

Tross alle skadene 36-åringen sliter med, skal vi ikke mer enn en måned tilbake i tid siden Aksel Lund Svindal suste inn til seier i Val Gardena.

– Begynner du å tenke på hva du skal etter idrettskarrieren?

– Ja, det er nok ikke veldig mange år igjen, innrømmer han, før han fortsetter:

– Livet har forskjellig ting å by på. Om det skulle være over på et eller annet tidspunkt, så tenker jeg at det er greit.

Satser på aksjer

For en måneds tid siden skrev flere økonomiaviser at Lund Svindal for alvor satser på aksjekjøp.

Dagens næringsliv skrev blant annet:

«Alpinstjerne og investor Aksel Lund Svindal eier nå 402.138 aksjer. Det vil si at Lund Svindal har aksjer verd 15 millioner kroner ved fusjonskursen på 38 kroner, eller 13 millioner kroner med kursen Olsen betalte nylig.»

Til avisen bekreftet også OL-stjernens far at sønnen stadig satser mer og mer på aksjekjøp og salg.

Lund Svindal sier til TV 2 at han har flere baller i lufta, og mye han vil gjøre når han en gang bestemmer seg for å legge opp.

– Er man flink kan man leve av aksjer. Jeg vil ikke kun drive med aksjer, men jeg kan gjøre det ved siden av andre ting jeg vil drive med, sier han, og bekrefter at han og faren jobber mye med investeringer.