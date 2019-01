For første ble Idrettsgallaen arrangert i Stavanger.

Marit Bjørgen slet med å holde tårene tilbake da hun ble kåret til årets kvinnelige utøver

– Jeg kjenner at det er litt vemodig å stå her òg, for jeg vet jo at det er siste gangen jeg står her og får tildelt en pris. Det å gå av med seieren her for aller siste gang er spesielt, sa Bjørgen.

Hyllet med Bjørndalen

Men hyllesten av Bjørgen, som la opp etter forrige sesong, var langt fra over. Veteranen ble nemlig også stemt frem som årets navn. I tillegg ble hun, sammen med Ole Einar Bjørndalen, tildelt Idrettsgallaens Hederspris.

– Dette hadde jeg ikke forventet. Hva skal jeg si. Jeg er tom for ord. Det er et fantastisk punktum på en fantastisk karriere, som jeg er glad jeg har fått oppleve. Jeg vil takke alle jeg har fått møte på veien, alle som har hjulpet meg, familie. Og ikke minst, tusen takk til det norske folket som har stemt på meg og har heiet meg frem, sa en tydelig preget Bjørgen.

– Det blir feige lag

Det ble nærmest landesorg da Bjørgen annonserte at hun skulle legge opp i april 2018.

Hun hadde ikke lenger motivasjonen som trengs for å holde på med toppidrett, og ønsket å bruke tid med ektemannen Fred Børre Lundberg og sønnen Marius.

Noen måneder senere, i oktober, røpte tidenes mestvinnende vinterolympier at hun ventet nok et barn.

Etter prisutdeling lørdag kveld røper hun overfor TV 2 kjønnet på babyen.

– Vi får se hva fremtiden bringer. Nå gleder jeg meg til å bli mor igjen, jeg må stå for rekrutteringen.

– Rekrutterer du til gutte- eller jentelaget?

– Guttelaget! Så det blir feige lag!

