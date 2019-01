Det var ingen god dag for Zuccarello og New York-laget. Allerede i første periode fikk vertene fra Colorado et forsprang på to mål etter scoringer av Nathan McKinnon og Mikko Rantanen.

I andre periode la Gabriel Landeskog på til 3-0. På slutten av den samme perioden gjorde Mats Zuccarello seg bemerket, men ikke på en positiv måte. Nordmannen pådro seg ti minutter i boksen for usportslig opptreden. Patrik Nemeth fra Colorado måtte finne seg i samme straff.

Etter den andre hvilen fortsatte Avalanche scoringsfesten ved Alexander Kerfoot, før Rantanen satte inn sitt andre for kvelden. Omtrent midtveis i perioden fikk Rangers sitt eneste mål ved Ryan Strome. Men det var en annen Ryan – Avalanches Graves – som fastsatte sluttresultatet til 6-1 for Denver-laget.

Zuccarello fikk med seg i effektive 13.08 minutter ute på isen, men måtte altså sitte ti minutter i utvisningsboksen.

