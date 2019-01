Den unge mannen som kom inn på akuttavdelingen i Enköping fredag, med blant annet blodig oppkast og blod i avføringen, var ikke smittet av ebola likevel.

Det viser prøvesvarene som kom fredag kveld.

Isolasjonen ved akuttavdelingen oppheves.

– Det som skjedde på akuttavdelingen var at mannen kastet opp, og mange ble derfor utsatt for smitte. Hadde det vært ebola, ville konsekvensene vært veldig store, sier sjefslege ved sykehuset i Uppsala, Mikael Köhler, til Aftonbladet.

Den unge manne hadde for få uker siden kommet tilbake fra Burundi. Det ble derfor fattet mistanke om at mannen kunne være smittet av ebola, dette til tross for at det ikke finnes noe aktivt utbrudd av viruset i Burundi.

Akutten ble stengt, og de som hadde vært i kontakt med syke mannen ble isolert.

– Det var 16 pasienter på akuttavdelingen, ti ansatte og fire ambulansearbeidere som ble eksponert, sier Köhler.

Den unge mannen er fortsatt innlagt, men tilstanden hans har forbedret seg siden fredag.