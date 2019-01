– Ble en ferie litt utenom det vanlige

Pabuk brakte med seg kraftig vind og nedbør da den feide inn over hele den sørlige delen av landet fredag. En fisker mistet livet da båten hans ble knust av store bølger, og 30.000 mennesker hadde søkt tilflukt i skoler og andre bygg.

Men stormen gikk delvis klar av turistøyene Koh Samui, Koh Phangan og Koh Tao, der mange turister satt isolert gjennom 24 timer med regn fordi flyplasser var stengt og ferjene innstilt.

– Det var ingen som mistet livet, det er litt sol i dag, og jeg føler meg trygg på at noen turister vil kunne reise i dag ettersom ferjer og fly igjen er i gang, sier distriktssjef Kittipop Roddon på Koh Samui.

Nedgradert

– Det er over. Alle 10.000 turister er trygge. Jeg er lettet, sier Krikkrai Songthanee, som har samme stilling på naboøya Koh Phangan.

Stormen feide fredag inn over det sørlige Thailand fra Thailandbukta og la kursen tvers over land mot Andamanhavet.

Pabuk ble lørdag nedgradert, men det ventes fortsatt mye regn over viktige turistområder som Phuket og Krabi fram til søndag.

Ventetid på ferje

På Koh Samui, Koh Phangan og Koh Tao var det lørdag fortsatt forbudt å bade i sjøen.

Ferierende som ønsker å forlate øyene, må trolig belage seg på lange ventetider siden det tar tid før ferjetrafikken er tilbake i normal gjenge.

Rundt 200.000 mennesker mistet strømmen etter at strømmaster ble veltet av kraftig vind eller trær som falt over ledningene. 30.000 hadde ennå ikke fått igjen strømmen lørdag.

Bangkok Airways, som har monopol på flyreiser fra flyplassen i Koh Samui, returnerte til vanlig trafikk tidlig lørdag. De har også satt opp ekstra fly for å assisterte strandede passasjerer.

Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

De fleste fergene til og fra de sørlige øyene i Thailand er også i gang igjen, etter stormen. Ferierende som ønsker å forlate øyene, må trolig belage seg på lange køer etter at over 28.000 mennesker har blitt evakuert og isolert som følger av uværet.

TV 2 snakket fredag morgen med DDE-vokalist Bjarne Brøndbo som er på ferie på Koh Samui med kona Lise Greftegreff. Da hadde de forlatt villaen sin ved stranden og evakuert opp i høyden.

Et døgn senere har de flyttet tilbake til stranda.

– Det går veldig fint, og stormen ble ikke så ille som først meldt. Nå regner det litt, himmelen er tung og været skifter veldig, sier Brøndbo.

– Blåst godt

Han forteller videre at de ikke ble stresset eller bekymret over stormen, men er likevel glad for at de valgte å evakuere.