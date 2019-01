Fernando Llorente gjorde virkelig jobben da han fikk sjansen fra start til fordel for Harry Kane i FA-cupkampen mot Tranmere. Den basiske spissen scoret hat trick i andreomgang.

Med 15 minutter igjen av kampen, da stillingen var 6-0, valgte Pochettino likevel å erstatte Llorente med Kane.

Tottenham har et meget hektisk kampprogram foran seg, og det var en smule overraskende at den engelske landslagsspissen kom inn på tampen. Nå forklarer Mauricio Pochettino hvorfor.

– Det handler om respekt. Respekt for folkene og respekt for motstanderen. De kommer ikke til å få mange sjanser til å se Harry Kane spille her i en turnering som FA-cupen. Jeg syns det var en god atmosfære, sa Spurs-manageren etter kampen.

– Det var flere grunner til at jeg valgte å bytte. Det var viktig å vise respekt for publikum slik at de fikk se Harry Kane, som er et ikon i engelsk fotball. Det er vanskelig å få sett i den divisjonen.

Etter omtrent syv minutter på banen scoret også Kane det historiske målet som sikret 7-0-seieren. Tottenhams største på bortebane gjennom tidene.

Christian Eriksen satt på benken gjennom hele oppgjøret, men Dele Alli spilte hele kampen.

– Dele har vært skadet og nå er han frisk. Han klarte denne belastningen, sa Pochettino, som for øvrig også ga de to debutantene Timothy Eyoma og George Marsh muligheten i løpet av andreomgang.

Neste uke venter to storkamper for Tottenham. Først Ligacupsemifinale mot Chelsea, før Manchester United besøker Wembley i Premier League.