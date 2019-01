I over 24 år ledet han et av verdens mest sette TV-program, Top Gear på BBC. Så kom den etter hvert kjente konflikten i 2015, som førte til at Clarkson og gjengen startet The Grand Tour på Amazon Prime.

Ved siden av programlederrollen på TV, skriver 58-åringen også jevnlig artikler for den britiske avisen og nettstedet Sunday Times.

I fjor testet Clarkson 28 biler for avisen. Blant disse finner vi fem modeller som får bunnplassering hos den mildt sagt frittalende journalisten.

Slakter Volvo V60

Det er spesielt to biler som vil overraske mange på bunnlisten. En av dem er nye Volvo V60. Dette er en svært viktig modell for Volvo, og bilen har fått en god mottakelse fra presse verden over.

Hos Jeremy Charles Robert Clarkson, er det derimot langt mellom komplimentene. Han trekker riktignok frem design og plass i positiv retning, men dieselmotoren mener han ødelegger alt. Dette på grunn av motorens karakter, ikke at det er diesel i seg selv.

Han anser den rett og slett som fullstendig håpløs, og kommenterer:

"Ingenting, mer enn en Volvo i oppkjørselen, forteller at sexlivet ditt er dødt".

Les vår test av Volvo V60 her.

Motoren til Volvo falt ikke i smak hos den tidligere Top Gear-programlederen.

Audi skuffer også

Heller ikke Audi sitt nye SUV-flaggskip, Q8, imponerer Clarkson noe særlig, selv om han trekker frem at teknologien i bilen er imponerende.

Den er en konkurrent til den grusomme BMW X6, og det vil si at den er for gale mennesker, sier han.

Nye Audi Q8 er Audis nye toppmodell i SUV-segmentet

Vi i Broom har testet nye Q8, dette er noe av det vi bemerket oss:

"Ytelsene er det lite å si på. Du har kreftene du trenger, men vi stusser noen ganger over 8-trinns tiptronic-girkassa. Det virker som innimellom fomler litt med finne ut hvilket gir den skal velge. Det er både rart og irriterende".

Les hele testen her.

Rumensk billigbil

På Clarksons bunnliste finner vi Norges billigste SUV, Dacia Duster. Bilen fra Romania får kritikk for å ha «fæl» styring, undermotorisering og en altfor høy pris i England.

"Ingen kommer noensinne til å kjøre en Duster harmonisk, eller stille. Eller med sin verdighet i behold", skriver Clarkson.

Dette var Brooms konklusjon da vi testet bilen for et drøyt år siden:

"Dacia er definitivt en nisjebil. Men også en bil som bør ha livets rett. Selv om den er enkel så er den ikke simpel. Det er en stor forskjell.

Det er noe befriende og godt over Dusteren. Noe ærlig og ujålete som man lett kan la seg sjarmere av. Samtidig som den er en høyst kapabel SUV, når det gjelder plass og ikke minst framkommelighet".

Les hele testen her.

Dacia har lyktes med å lage en enkel, men funksjonell bil.

Mini og Abarth

De to siste bilene som finner sted på Clarksons bunnliste er to småbiler, henholdsvis Abarth 695 Rivale og Mini 1499 GT.

Begge kritiseres for svake kjøreegenskaper, men det er italienske Abarth 695 Rivale som får gjennomgå mest:

"Det er vanskelig å finne det rette ordet, men jeg tror fryktelig er nært nok", skriver han.

Dette er den smarteste bilen de har laget

De fem beste

I den andre enden av skalaen har Clarkson også oppsummert fjorårets fem beste biler. Her er det italiensk seier, og nærmere bestemt går den til Lamborghini Huracan Performante. Superbilen med selvpustende V10-motor, som yter 640 hk.

Porsche 911 GT2 RS er også blant høydepunktene. Den ekstreme 911-versjonen yter 700 hk, gjør 0-100 km/t på 2,8 sekunder og har klokket inn tiden 6:47:3 på Nürburgring. Det er kjapt!

De tre siste på topplisten er Alpina B5, Aston Martin Vantage og Bentley Continetal GT. Sistnevnte kommer til Norge om ikke veldig lenge. Det kan du lese mer om her.

Test Lamborghini Urus: Dette er den råeste SUV-en akkurat nå

Klart best: Lamborghini Huracan Performante er den beste bilen Jeremy testet i fjor. Vi i Broom har testet standardutgaven, og kan bekrefte at bilen er helt rå.

Video: Finansminister Siv Jensen på tur i Lamborghni Huracan. Se hvordan det gikk:

​