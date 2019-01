Det lå i kortene at Andreas Stjernen skulle prestere i Bergisel-bakken. Allerede sent i går kveld varslet Stjernen revansje for tapet mot Manchester City i hoppbakken. For etter å ha vært langt ned i supporter-kjelleren i natt, steg Stjernen på pallen for første gang i hoppuka.

– Det svinger litt i tilværelsen. Det gikk en jævel i meg i dag, ler Stjernen.

Forbannet på Lovren

TV 2 fikk være med da Stjernen så storkampen mellom sitt elskede Liverpool og Manchester City i går kveld. Sammen med Daniel André Tande og sportssjef Clas Brede Bråthen, utgjør trønderen en rød og meget dedikert supportertrio. Underveis i kampen haglet kommentarene.

– Det der er hands, roper Stjernen, før Tande til stor latter konkluderer med at ballen bare traff magen til en City-forsvarer.

Tande selv forbannet seg gang på gang over midtstopper Lovren, og mente Klopp byttet alt for seint på midtbanen.

– Jeg er glad jeg ikke er trener. Men alle kan se når noen har en dårlig dag på jobben. Det gjør vi i alle fall i hoppbakken, ler Tande.

Sportssjef Bråthen sier følgende om Liverpool-engasjementet i hoppleiren.

– Jeg vil ikke kalle det fanatisme. Jeg kaller det heller sunn lidenskap, ler han.

– Revansje

Stjernen utelukker ikke at energien man bygger opp i irritasjon, kan være positiv å ha med på idrettsarenaen.

– Det er ikke sikkert det var derfor jeg var på pallen i dag. Men når man er irritert, så er det godt å ha et sted å få det ut. Det kan hende det hjalp, humrer han.

– Var dette en hevn overfor City-supporterne?

– Nei, de bryr seg nok ikke om meg. Men for meg var det en deilig hevn, he, he. ler han.

– Stolt

Stjernen legger ikke skjul på at han har overrasket seg selv med prestasjonene i hoppuka.

– Jeg er stolt over at jeg har snudd dette. For et par uker siden så var jeg usikker på om jeg i det hele tatt skulle hit, og nå kjemper jeg om pallplass. Det er stort, sier han.

Han har jobbet knallhardt de siste ukene, og blant annet byttet skilengde for å få på plass alle detaljene.

– Det har vært hard jobbing, og da jeg bytta ski følte jeg det begynte å stemme enda bedre. Så har det egentlig vært forbedring hele veien fra treningssamlingen på Lillehammer, sier han.

Nå gleder han seg til siste rennet i Bischofshofen, og til duellen om andreplassen i hoppuka mot tyske Marcus Eisenbichler.

– Det er en bakke jeg liker å fly i. Men jeg har også sett Eisenbichler fly bra der, så det blir en spennende duell.