Norske Martin (28) og kjæresten kommer seg ikke bort fra ferieøy

Fredag traff stormen «Pabuk» sør-østkysten av Thailand. Om lag 30.000 mennesker er evakuert, flere av dem turister.

Martin S. Hansen (28) er på ferie på øya Ko Yao Yai, som ligger mellom Phuket og Krabi, sammen med kjæresten.

– Akkurat nå er det stille før stormen og vi vet ikke helt hva som venter oss, sier han til TV 2 like etter klokken 17 norsk tid.

– Noen nettsider skriver at det er vind på 200 kilometer i timen mens andre sier at det er 75 kilometer i timen. Noen skriver at det er fem meter høye bølger, andre skriver to meter. Så vi vet veldig lite, legger han til.​

Fanget på øya

Pabuk er den første stormen på flere tiår som inntreffer i høysesongen for turister.

– De som befinner seg på øyene i Thailandbukta, inkludert Koh Samui, Koh Phangan og Koh Tao, vil merke stormen fordi Pabuk er stor, sa leder Phuwieng Prakhammintara i Thailands meteorologiske institutt tidligere fredag.

Martin S. Hansen og kjæresten har ikke klart å komme seg vekk fra øya når de snakker med TV 2 fredag. ​28-åringen forteller at de ikke har fått noe informasjon fra hotellet eller lokale.

– Dette er noe vi fant ut av selv og innen vi fant det ut hadde alle båtene kjørt på land med folk. Da var det for sent for oss som er igjen på øya å komme om bord på båtene på grunn av været, sier han.

Klare for stormen

Paret bor i en bungalow nær stranden på øya og Martinsen forteller at de er beredt til stormen treffer.

– Vi har pakket sekker, ladet hodelykter og mobiltelefoner og puttet pass i poser i tilfelle vi må rømme, sier han og legger til:

– Vi har også en scooter stående på utsiden som vi kan hoppe på for å kjøre av gårde, men vi har ikke noe innendørs sted å være i høyden, sier han.

Allikevel forteller han at paret føler seg relativt trygge der de er.

– Vi er blant andre mennesker fra forskjellige land og vi holder sammen. Vi prøver å holde oss oppdatert på alt vi finner på nett. Slik det ser ut nå tror jeg det skal gå veldig fint, sier han.

En mann dytter en scooter gjennom de store vannmengdene som har kommet som følge av stormen Pabuk i Thailand. Foto: AP Photo/Thanis Sudto

Minker lørdag

På forhånd ble det spådd at stormen Pabuk ville bli den verste i regionen på 30 år. Nå mener meteorologer at den vil nedgraderes til en tropisk syklon etter hvert som den beveger seg innover landet lørdag.

Meteorolog i Storm, Olav Erikstad, sier til TV 2 at vindstyrken vil ligge på liten storm, som tilsvarer 75 kilometer i timen. Da begynner det å bli så kraftig at man vil oppleve problemer med å stå oppreist.