– Jeg kommer ikke til å gjennomføre mitt nye show, Domination, skriver Britney Spears i en Instagram-post fredag.

Med det setter hun sitt nye Las Vegas-show på pause i ubestemt tid.

Årsaken er at artistens far, Jamie Spears, ble alvorlig syk for to måneder siden, etter at blindtarmen hans sprakk.

Britney skriver at faren var heldig som overlevde hendelsen og at hun derfor har valgt å sette familien foran karrieren i en stund fremover.

Hun vil nå bruke tiden på å hjelpe til med å ta seg av faren mens han kommer seg.

På Instagram-posten skriver hun at hun har gledet seg til å gjennomføre showet og at hun er lei seg for at hun nå må legge showet på is.

– Å gjøre dette knuser hjertet mitt, skriver hun, før hun fortsetter:

– Men det er viktig å alltid sette familien først og det er beslutningen jeg har vært nødt til å ta.

Videre skriver artisten at hun håper fansen vil ha forståelse for valget og at man kan få mer informasjon om tilbakebeatling for billetter på hennes nettsider.