Misfornøyd sjef varsler endringer

Selv om det var jubel og lettelse i den norske leiren etter Andreas Stjernens pallplass i Innsbruck, så er flertallet av de syv norske hopperne meget misfornøyde med det de har prestert i turneringen.

Det er også sportssjef Clas Brede Bråthen.

– Det er en del hoppere i den norske troppen som kanskje burde lære litt av det Stjernen har gjort, sier Bråthen til TV 2.

Vil endre oppladningen

Han har latt seg imponere over Stjernens sportslige snuoperasjon. Første helgen i desember var han desidert sist i verdenscupen i Finland. På under en måned har han snudd alt, og kjemper nå om pallplass i den mest prestisjetunge begivenheten i hoppsporten.

– Hadde noen av de andre hatt like stor positiv utvikling som Stjernen her nede, så hadde ikke Kobayashi vunnet hoppuka. Han hadde ikke vært på pallen en gang, ler Bråthen.

– Hvorfor greier ikke de andre å gjøre det samme?

– Det er et godt spørsmål. For nå har det skjedd noen år at utøvere vi vet har et ekstremt høyt potensial ikke greier å ta det ut når det drar seg til i hoppuka, sier han.

Bråthen mener nemlig at de norske hopperne egentlig er mer enn gode nok.

– De får det ut i mesterskap og andre viktige renn. Men ikke i hoppuka. Man kan spørre seg om det er noe de får under juletreet som gjør det.

– Er det noe med oppladningen. Tenker man feil der?

– Vi har ikke konkludert på hvorfor det ikke blir slik vi mener det bør bli. Men det er vi nødt til å finne ute av. Og da må vi gjøre ting annerledes enn i år for å sørge for at de med aller høyest potensial tar ut det, konkluderer sportssjefen.

Frustrert

Selv om Robert Johansson er glad på vegne av kollega Stjernen, var det en meget skuffet mann som snakket med TV 2 på sletta i Bergisel-bakken. Gang på gang har han vært blant de beste på trening og prøveomganger i hoppuka. Men i rennene har han ikke fått det ut.

– Det er tungt når du jobber så hardt, og vet at du er kapabel til å levere bedre enn dette. Jeg skal innrømme at det er frustrerende, sier Johansson.

– Hva er det Stjernen gjør bedre?

– Stjernen har vært veldig flink til å kjøre på rytme, der er han veldig god når han er i form. Når man da får bedre og bedre sjøltillit for hvert renn, så hopper man lengre og lengre ned i bakken.