Drapssiktet i Sarpsborg også siktet for vold mot et barn

Den pågrepne mannen er siktet for å ha drept sin kone og nå også grov vold mot ett av barna. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Mannen som er siktet for å ha drept kona si i et hus i Sarpsborg, er også siktet for å ha brukt grov vold mot ett av de to barna som var hjemme under drapet.