SISTE: Stabssjef Morten Pettersen ved Troms politidistrikt opplyser til TV 2 at søket er innstilt for helgen og tidligst blir gjenopptatt mandag. Årsaken er dårlige værforhold.

– Sikkerheten for letemannskapene er det viktigste, og vi har kommet til den beslutningen at slik værprognosene er nå, så vil vi ikke gjenoppta innsatsen i området før tidligst over helgen, sier Morten Pettersen til TV 2.

For farlig

Tre lavinehunder med førere sto klare til å bli fløyet inn i skredet for å gjennomføre søk fredag ettermiddag. Så kom kontrabeskjeden.

– Først og fremst skyldes det forholdene i fjellet. I hele dag har vi hatt høy beredskap. Værvinduet endrer seg veldig fort i løpet av dagen, og vi skal ha en garanti for at vi berger ut de mannskapene vi setter inn der, sa politiets innsatsleder John-Kåre Granheim klokken 17.

Skredfaren utenfor skredet er stor, og det er fortsatt svært farlig å bevege seg utenfor skredet, forklarte Granheim. Han kunne ikke si noe om når en leteaksjon i skredet kan komme i gang.

– Det er værgudene som bestemmer det. Det kan ikke vi få gjort noe med. Vi håper selvsagt at været skal bli såpass bra at vi kommer oss opp dit. Men dessverre, hittil har vi ikke kunnet gjøre den jobben vi har planlagt i lengre tid.

Skulle flys inn

Kort tid før meldingen kom om at operasjonen var innstilt, sto ekvipasjene fra Norske redningshunder klare til innsats.

– Nå er det opp for å søke der skredet er gått og der de har to markeringer for skredsøkere. Vi lander med helikopteret og søker oppover og ned til skredtunga, fortalte Line Grønstrand til TV 2.

HUNDEFØRER: Line Grønstrand og hunden Cola har vært i beredskap siden onsdag. Foto: TV 2

Sammen med hunden Cola utgjør hun en av tre ekvipasjer som skulle inn i skredområdet. Hun har med seg kollegene Ken Pedersen med hunden Nico og Hilde Løvhaug med hunden Ailo.

Leter etter omkomne

Fredag fikk et helikopter som fløy over skredet treff på to signaler fra to ulike skredsøkere. Dermed ble antakelsene bekreftet om at de savnede er tatt av skredet.

– Når vi nå har fått bekreftet at de er tatt i skred, regner vi det ikke lenger som sannsynlig at noen av de fire har overlevd. Operasjonen skifter nå status fra en redningsaksjon til et søk etter antatt omkomne, sa politimester Astrid Nilsen fredag ettermiddag.