Legger press på Ropstad: – Mange vil føle seg lurt hvis ikke abortloven endres

Organisasjonen forventer forbud mot fosterreduksjon og endringer i abortlovens paragraf 2 c.

– Vi har høye forventninger, fordi Ropstad og hans side gikk så høyt ut med dette, sier Maria Elisabeth Selbekk, informasjonsansvarlig i Menneskeverd, til TV 2.

Organisasjonen har sterke bånd til KrF og har 11.000 medlemmer i ryggen.

Ropstads rådgiver i regjeringsforhandlingene, Jorunn Halleråker, er styremedlem i organisasjonen.

– Det er mye som tyder på at det var abortsaken som gjorde at man valgte høyresiden i KrF, derfor er Ropstad helt avhengig av gjennomslag for å ha troverdighet, sier Selbekk.

Organisasjonen mener Ropstad selv har ansvaret for at han forventningene er skyhøye.

– Vi forstår at dette er forhandlinger, men dette er et så viktig punkt for KrF at jeg tror de vil kreve gjennomslag.

– Vi forventer i det minste gjennomslag for en av sakene. Mange i KrF vil føle seg snytt og lurt hvis ikke abortloven endres, sier Selbekk.

KrF-topp: – Vi må ha noe på abort

KrFs parlamentariske nestleder, Hans Fredrik Grøvan, inntar fredag kveld Granavolden Gjæstgiveri, hvor han skal bistå forhandlingsdelegasjonen.

Han bekrefter overfor TV 2 at han mener partiet må ha «noe» i abortsaken for å gå inn i regjering.

– Vi må ha noe på abort for å gå inn i regjering, men hva og hvordan det skal formuleres må ses ut i fra en helhet, sier han.

Han forstår at Menneskeverd sine forventninger er høye.

– Å være konkret og tydelig på hvilke endringer vi må ha, synes jeg ikke er riktig. Men at det bør være endringer i abortloven ut fra opptakten til beslutningen og vedtaket, det mener jeg bestemt, sier Grøvan.

Hans Fredrik Grøvan, parlamentarisk nestleder i Krf. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Foto: Kallestad, Gorm

Tett samarbeid om omstridt utspill

Midt under KrFs veivalg gikk Ropstad ut i VG og utfordret Erna Solberg og Jonas Gahr Støre.

Ropstad ville vite om de var villige til å fjerne paragraf 2 c og forby fosterreduksjon for å få KrF inn i regjering.

Utspillet fra Ropstad var et svar på et utspill fra generalsekretær Morten Stærk i Menneskeverd.

Stærk mente KrF burde stille et ultimatum om å fjerne abortlovens paragraf 2c for å gå inn i regjering.