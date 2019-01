Hva vil vi med Tour de Ski?

Endringer må til

Forslagene er mange til hvordan Tour de Ski skal løse de åpenbare utfordringene som finnes. Jeg tror nøkkelen er dialog mellom FIS, forbund og løpere, for å se på løsninger som kommer alle til gode. Da nytter det ikke å ta diskusjonen i media.

Å flytte touren har tidligere vært nevnt som et alternativ, men det er rett og slett en svært dårlig løsning. Romjula og starten på det nye året er utrolig viktige TV-dager for vintersport. Alternativet kan være å gjøre endringer i terminlista før og etter touren, som blant andre Astrid Uhrenholt Jacobsen har vært inne på, for å gi utøverne mer rom til hvile før og etter touren. Å flytte mesterskapene fremstår også som en umulig øvelse, da man i et ski-VM skal ta hensyn til både hopp og kombinert, samt andre FIS-øvelser, mens man i et vinter-OL må ta hensyn til en hel olympisk bevegelse.

Videre kan man se på selve programmet i touren, selv om det må sies at det er vanskelig å lage en lettere og tammere tour enn i år, som jeg har vært inne på tidligere. Én mulighet kan være å legge sprintene senere i touren, slik at sprintspesialistene må gå mange renn for å få delta på disse. Å få til et program som tiltrekker seg flest mulig, lengst mulig, bør i hvert fall stå høyt på agendaen.

En siste mulighet kan være å se på løsninger knyttet til verdenscuppoeng og pengepremier, som for eksempel at disse uteblir om man ikke kommer i mål på tourens siste etappe. Da er man imidlertid over på noe som minner om straff, og dette er neppe veien å gå for å motivere idrettsutøvere til å gjøre det de i utgangspunktet liker aller best.

Uavhengig av hva man måtte lande på, er det ingen tvil om at endringer må til. Martin Johnsrud Sundby har helt rett når han sier at både utøvere, ledere og nasjonale og internasjonale forbund har et felles ansvar for sporten de lever for og av. Tour de Ski kan løses på en bedre måte enn det gjøres i dag. Spørsmålet er bare hvordan, og jeg tror første steg er å sette seg ned ansikt til ansikt for å diskutere løsninger.

Interessant nok er det ingen mesterskap neste år, og da vil touren igjen bli det ekstra mesterskapet den er tenkt å være, akkurat som den var i 2008, 2012 og 2016. Da tviler jeg sterkt på at vi får samme diskusjon, men det betyr ikke at man trenger å skyve utfordringene under teppet av den grunn.