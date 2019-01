Ole Gunnar Solskjær er klar for å bygge samholdet i Manchester United, og en av metodene han benytter seg av har han lært av «sjefen».

Ifølge The Sun har nordmannen gjeninnført Sir Alex Fergusons berømte quiz-kvelder når klubben er på tur.

I tillegg vil nordmannen be spillerne om å tilbringe mer tid med hverandre på laghotellet før bortekamper.

– Ole vil virkelig at spillerne skal holde sammen, og vil ikke at de skal sitte på hotellrommene sine med nettbrett og på sosiale medier, sier en United-kilde til avisen.

Under José Mourinhos ledelse trakk de fleste stjernespillerne seg tilbake til rommet etter å ha spist middag.

Ferguson var en stor quiz-entusiast, og elsket å teste sin allmennkunnskap mot spillerne på jevnlig basis.

– Mike Phelan er tilbake, og han og Sir Alex elsket quiz-kvelder og hadde sterkt konkurranseinstinkt. Guttene har hørt at de må friske opp allmennkunnskapen, hevder kilden.

– Stemningen er som natt og dag



Videre hevdes det at stemningen på Manchester Uniteds treningsfelt er snudd opp ned siden Ole Gunnar Solskjærs inntreden.

– Stemningen på Carrington er som natt og dag siden Ole kom inn. Vi har til og med sett Ryan Giggs komme på besøk til oss. Han så ut til å holde avstanden etter at han dro og Mourinho var her, sier kilden.

Solskjær får svært gode skussmål av tabloidavisens kilde, som mener det nå føles slik det gjorde i «gode, gamle dager».

– Ole tar seg tid til å si god morgen og hei til de fleste, og man kommer langt med det her omkring.

Fikk Ferguson-besøk

Solskjær var tidlig i kontakt med Sir Alex Ferguson etter at han fikk jobben, og har også fått besøk av managerlegenden på treningsfeltet.

– Jeg har snakket med ham løpet av den siste uken, men jeg har jobbet med ham i 15 år. Han har selvsagt påvirket meg mer på de 15 årene enn han gjorde forrige uke, sa Solskjær tidligere denne uken.

Det var dagen før 4-1-seieren hjemme mot Bournemouth at Ferguson besøkte Carrington.

– Vi har hatt noen fine samtaler sammen med staben. Han har oppmuntret oss. Han vet at de som jobber her er Manchester United tvers gjennom. Han vet at vi kommer til å gjøre alt vi kan, til det siste sekundet vi er her. Vi kommer til å gjøre alt vi kan for oss, og for å få Manchester United til å gjøre det så godt vi kan, sa Solskjær.