Disse fargene, møblene og materialene ble brukt til å forvandle kjellerstuen

Farger og maling:

Alle maleprodukter fra www.jotun.no

Himling:

Sparklet med JOTUN Gipsplatesparkel og papirremser. Malt med Jotun LADY Perfection farge Soft Teal 6350

Vegger:

Nye gipsplater sparklet med JOTUN Gipsplatesparkel og papirremser, lettsparkel.

Malt med LADY Pure Color, farge Evening Green 6352 (vegg ved tv-krok)

Resten av veggene malt med LADY Pure Color, farge Soft Teal 6350.

« Tavlemaling » ved peisen malt med LADY Supreme Finish 5 Matt, farge Sort 0099.

Kosekroken:

På utsiden; kryssfiner grunnet med JOTUN Heftgrunning universal, deretter to strøk med LADY Supreme Finish panel 15 Silkematt, farge Dark Teal 5454

Samme behandling på vinduskarm (tilhørende kroken) og hylle, samt hylle i tv-kroken.

Vinduskarmer, hylle ved skrivepult, dør og lister, gulvlist: Malt med LADY Supreme finish panel 15 Silkematt, farge Soft Teal 6350

Alt maleverktøy fra www.jordan.no

Byggemateriell

Skruer og annet festemateriell fra Motek, www.motek.no

Kryssfinerplater i poppel og furu fra Fritzøe Engros, www.fritzoeengros.no

Øvrige byggematerialer levert av Geitanger Bygg, www.geitangerbygg.no

Møbler

Saccosekker laget av innerstoff i bomullslerret, og kulefyll fra Stoff og Stil, www.stoffogstil.no, med ytterstoff Blues CS i fargene 9616 Petrol og 9706 Green/Turqiz, fra Nevotex, www.nevotex.no

Sittebenk og veggskap, av METOD veggskap, og dekksider og fronter fra IKEA, www.ikea.no, lakkert av Bergen Billakkering, www.bergenbillakkering.no

Plassbygget pult og hylle belagt med møbellinoleum i fargen 4180 aquavert fra Forbo, www.forbo.no

Kosekrok, pult og hyller plassbygget av kryssfinerplater i poppel og furu fra Fritzøe Engros, www.fritzoeengros.no

Belysning