Det er morgenstund hos familien Ekeberg-Andersen i Oslo. Familien har tre barn, på 7, 5 og 1 år.

– Det var jo noen som spurte da jeg var gravid med nummer tre om det var med vilje, men jeg opplever ikke at vi er så spesielle, sier trebarnsmor Kristine Ekeberg-Andersen.

Men det å få tre barn eller flere er i ferd med å bli uvanlig i Norge. Aldri før har nordmenn fått færre barn, og fødselstallet per kvinne er nå 1,6 barn.

– Det er jo klart at livet er annerledes med tre barn, det er flere ulike behov og mye man skal følge med på. Når man har to så har man soneoppdekning på to, men så er du i mindretall som voksen med tre og da må man finne andre løsninger, sier hun til TV 2.

Trend i flere land

Over hele Norden ser man nå rekordlave fødselstall slik som her i landet.

– Det har skjedd over de siste årene og er ikke bare i Norge, men også i Finland og Island hadde historisk lave fødselstall, sier Trude Lappegård, professor i sosiologi ved UiO.

Og forskerne er usikre på hvorfor, men likestilling i arbeidslivet kan være en faktor.

– Folk har mindre preferanser for å ha store barneflokker. Og det har vært større fokus på arbeidslinjen, flere jobber og flere jobber mye så det kan spille inn, sier Lappegård.

Kan ha motsatt effekt

Temaet har fått stor oppmerksomhet etter at statsminister Erna Solberg (H) i sin nyttårstale oppfordret folk til å få flere barn.

– For å opprettholde folketallet, må hver av oss få litt over to barn i gjennomsnitt. I dag er tallet bare 1,6. (...) Norge trenger flere barn! sa statsministeren.

Regjeringen har satt ned to utvalg for å finne ut hvordan man kan få flere til å føde barn. Men forskeren advarer mot raske løsninger.

– Man skal være forsiktig før man setter i gang mange tiltak, før man vet om de virker. For her kan det virke som dette har motsatt effekt blant folk. At man opplever det som et krav og jeg syns det å gjøre barnefødsler til en politisk målsetting tråkker noe over i folks privatliv, sier Trude Lappegård.

I tillegg tror hun at lave fødselstall handler om andre ting enn familiepolitikk og at løsningen kan ligge i arbeidsmarkedspolitikken.

Praktiske utfordringer

Trebarnsfamilien i Oslo tror tid og logistikk gjør at mange synes to barn er nok.

– Det er jo logistikken og oppfølging, henting og bringing og tilstedeværelse, jeg tror det kan bli mye for folk og at tanken om det kan bli for mye folk, sier Kristine Ekeberg-Andersen.

Hun og mannen tror en løsning er fleksible arbeidsgivere og lave skuldre.

– Vi som foreldre må fire litt på kravene, alt trenger ikke være helt perfekt hele tiden. Og hvis arbeidsgiver ikke må kreve 7,5 timers dag hver dag til samme tid så vil ting bli enklere, sier Thomas Ekeberg-Andersen.