Med fem mål og to målgivende på de tolv første kampene har Morten Thorsby (22) hatt en solid start på det som ser ut til å bli hans siste sesong i Heerenveen.

Nå tyder alle rapporter fra Italia på at neste stopp på veien for den norske midtbanespilleren blir Sampdoria.

– Det er dialog, det er det eneste jeg vil kommentere nå, sier Thorsby til TV 2.

– Femårskontakt

Den italienske journalisten Alfredo Pedullà melder at Thorsby ankommer klubben som bosmanspiller i sommer.

Ifølge Pedullà sikret Sampdoria seg nordmannens underskrift i konkurranse med en rekke andre Serie A-klubber.

Ifølge italienske Sky har Thorsby gått gjennom den medisinske undersøkelsen i går og i dag, og det hevdes videre at nordmannen vil skrive under på en femårskontrakt.

Kan melde overgang i januar

Når alle disse formalitetene er i orden, hevder Sky at Sampdoria vil ta kontakt med Heerenveen for å se om det er en mulighet for å hente nordmannen allerede i januar.

I Sampdoria blir han lagkamerat med den danske forsvarsspilleren Joachim Andersen (22) og den svenske landslagsmidtbanespilleren Albin Ekdal (29). Klubben ligger på sjuendeplass i Serie A etter halvspilt sesong.

Thorsby kom til Heerenveen fra Stabæk i 2014, og er inne i sin femte sesong i klubben. Totalt har han 106 kamper og 12 mål for Heerenveen i Eredivisie.

Han fikk sin første og hittil eneste landskamp mot Makedonia 11. november 2017. Han har 28 U21-landskamper.