NATO har flere måter å svare på om Russland fortsetter å bryte INF-avtalen med USA, sier generalsekretær Jens Stoltenberg.

– Russland har nå en siste sjanse. Om de ikke overholder avtalen har vi et stort problem, sier Stoltenberg.

Han sier at han ikke ønsker å spekulere i hva responsen fra NATO eventuelt vil bli, men sender en klar advarsel:

– Det er mange potensielle måter NATO kan svare på.

Han understreker videre viktigheten av at man i NATO blir enige om en samlet respons.

Stoltenberg ble spurt om USA kunne utstasjonere nye atommissiler i Europa gjennom bilaterale avtaler med europeiske land, noe han ikke eksplisitt utelukket.

Nekter for avtalebrudd

NATO og USA anklager Russland for å bryte med INF-avtalen ved å utplassere en ny type raketter kalt SSC-8, som ifølge NATO gir Kreml muligheten til å utslette europeiske byer på kun noen minutter.

Avtalen, som forbyr landbaserte mellomdistanseraketter, ble inngått i 1987 mellom USAs president Ronald Reagan og Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov.

USA ga 4. desember Russland 60 dager til å trekke tilbake de nye rakettene. Om det ikke skjer, truer USA med å trekke seg fra avtalen.

Russland nekter for avtalebrudd, og hevder at rakettene har en rekkevidde som er like under den som forbys av INF. (©NTB)