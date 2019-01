– Trist at ikke alle stiller i Tour de Ski

Mannen er fransk, heter Jean-MarcGaillard og er 38 år gammel. Han har 5. og 6. plass som sine beste prestasjoner i Tour de Ski. Og han elsker Touren.

– Det er ulike løp, vi går i flere land og det er forskjellig fra vanlig langrenn. Jeg «digger» jo Tour de France på sykkel. Jeg er overbevist om at vår variant på ski er bra for langrennssporten.

– Jeg husker det første Tour de Ski som om det skulle vært i går. Første gang opp alpinbakken – ingen visste noe om hvordan det skulle gå, men det ble kult. Og etterpå har det vært like spennende. Jeg har hele tiden sett fram til å dra på Tour de Ski. Det er slitsomt, men en stor opplevelse, forklarer Gaillard.

– Det er mye diskusjon omkring at ikke alle de beste stiller mens andre hopper av touren og drar hjem?

– Ja, og jeg forstår ikke hvorfor så mange av de beste uteblir. Det er tid nok etterpå til å hente seg inn igjen. For meg er det en trist at ikke alle de beste kommer til start. Verdenscupen er jo jobben til oss langrennsløpere. Tour de Ski er i verdenscupen, dette er en del av jobben vår, sier den engasjerte franskmannen.

Før de to siste rennene i årets Tour de Ski ligger han på 21. plass i sammendraget. Han har tre ganger vært blant de ti beste. I 2010 ble han nummer fem, som er hans beste plassering. I fjor kom han i mål på toppen av alpinbakken som 7. mann. Han har altså - som den eneste - startet i alle 13 Tour de Ski og kommet i mål ni ganger.

– Du kan kalle deg en ekte Tour de Skier?

– Haha, takk for det. Jeg er bare heldig som får oppleve enda et Tour de Ski. Jeg er jo også familiefar, forteller han og viser oss bilder av de to barna og kona.

– Familien er med på dette. De støtter meg. Dersom langrennssatsingen hadde vært vanskelig for de hjemme, hadde jeg sluttet. Jeg er svært takknemlig som får holde på med dette. Langrenn er en del av livet mitt.

– Har du reflektert over hvor vanskelig det blir å avslutte karrieren?

– Godt poeng! Jeg liker treningen, konkurransene, atmosfæren og lagkameratene. Dette kan bli min siste sesong, men jeg har ikke bestemt meg.

– Du har møtt mange gode skiløpere. Hvem har gjort størst inntrykk?

– Det er mange, men jeg vil si Petter Northug og Dario Cologna. Totalt forskjellige personer og løpere. Begge har bidratt til å gjøre langrenn mer interessant. Petter med sine spurter, og så var han jo i tillegg en showmann. Dario har vært så stabil sterk, tenk gull i tre OL. Han er jo også kongen av Tour de Ski med sine fire seire.