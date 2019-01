Stormen traff regionen Nakhon Si Thammarat i Thailand 12.45 lokal tid fredag. På forhånd ble det spådd at den ville bli den verste i regionen på 30 år. Nå tror meteorologer at stormen nedgraderes til en tropisk syklon etter hvert som den beveger seg innover land lørdag.

Allerede er ødeleggelsene store. I Pak Phanang-området i Nakhon Si Thammarat er det flommer flere steder og vann opp mot én meter høyere enn normalt.

En rekke bygg er skadd. I tillegg har trær og kraftledninger blåst ned, blant annet over en av hovedveiene i området, skriver Bangkok Post.

Stormen har også krevd et dødsoffer. En fisker ble funnet omkommet på en strand i provinsen Pattani fredag. Båten har trolig kantret som følge av kraftige bølger. En annen fisker fra samme båt er meldt savnet.

Fredag måtte 120 turister reddes fra øya Koh Racha nært Phuket.

To av hovedflyplassene i Nakhon Si Thammarat, blant annet på øya Koh Samui, er stengt og fergetrafikken til og fra øyene i provinsen er innstilt.

Stormen vil merkes på øyene

Pabuk er den første stormen på flere tiår som inntreffer i høysesongen for turister. Forsikringsselskapet Gjensidige ber reisende unngå områder som berøres av stormen til og med 5. januar.

– Vi erstatter ekstrakostnader ved evakuering til nærmeste trygge plass, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad til NTB.

Dette gjelder for eksempel transport og overnatting.

– Om kunden allerede er på en annen plass, men hadde booket hotell i de berørte områdene, så erstatter vi merutgifter for å bli værende på den sikre plassen, sier Rysstad.

Mottatt henvendelser

Kommunikasjonssjef Nora Aspengren i reiseselskapet Tui sier de allerede har mottatt henvendelser fra nordmenn som befinner seg i Thailand.

– Men per nå virker det som at ting går greit og rolig for seg. Vi har bedt folk om å følge instruksjoner fra hotellet de bor på, og fra lokale myndigheter, sier hun til NTB.

Om lag 195 nordmenn er i Thailand gjennom Tui. Aspengren sier reiseselskapet følger nøye med på hvordan uværet utvikler seg og står klare dersom det blir behov for å flytte gjestene.

En som allerede har evakuert, er D.D.E.-vokalist Bjarne Brøndbo. Han ferierer med kona Lise Greftegreff på øya Koh Samui. De bodde opprinnelig i en bungalow på stranden, men har flyktet til et hotell oppe i fjellene.

– Vi har fulgt godt med på værkanalene og ble i dag anmodet om å flytte på oss. De var redde for at ting kunne fly fra båtene og inn gjennom vinduene, forteller Brøndbo til TV 2.

