Slik gikk det med Venstres abort-prinsipper sist de regjerte med KrF

I KrF har de høyst forståelige forventninger om at de denne gangen skal få til en historisk innstramming av abortloven. Statsministeren har åpnet opp for å forhandle om dette temaet. Og du åpner ikke opp for forhandlinger uten at du har noe å gi.

Det er derimot blitt sett på som utenkelig at Frp og Venstre skal være med på en lovendring som reduserer kvinners mulighet for å ta abort. Jeg har selv slått det fast i ulike sammenhenger siden Erna Solberg åpnet opp for å forhandle om innstramming av abortloven under KrFs retningsvalg. Toneangivende Venstre- og Frp-politikere har gang på gang har avvist at de kan være med på dette. Men historien har faktisk vist at KrF tidligere har fått gjennomslag hos sine venner på høyresiden.

Sist Venstre, KrF og Høyre lagde regjeringsplattform sammen, på Sem gjestegård i Asker i 2001, fikk KrF fullt gjennomslag for å endre abortlovens paragraf 2c. Det er paragrafen som åpner for abort mellom 12. og 18. uke hvis «det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom»

«Samarbeidsregjeringen vil fjerne eugenisk indikasjon som selvstendig abortkriterium og kontinuerlig vurdere grensene og reglene for lovlig svangerskapsavbrudd.»

Eugenisk indikasjon er en begrunnelse for abortinngrep fordi fosteret har alvorlig sykdom eller misdannelse.

Den gang var det Frp og de andre opposisjonspartiene som stanset det i Stortinget. Før valget 2005 laget Bondevik-regjeringen en statusrapport etter fire år i regjering. Der understreker H/KrF/V-regjeringen at den gjerne skulle ha endret abortloven, men ikke fremmet forslaget fordi de ikke ville få flertall på Stortinget:

«Samarbeidsregjeringen står fast på̊ synspunktet om at eugenisk indikasjon ikke bør være selvstendig abortkriterium, men konstaterer at det ikke er parlamentarisk grunnlag for lovendring og har derfor heller ikke fremmet forslag for Stortinget om dette.»

Tidligere KrF-statssekretær Kristin Ravnanger, som jobbet med temaet under Bondevik 2-regjeringen, mener riktignok at de ikke foreslo lovendring fordi de heller ikke klarte å finne formuleringer som sikret kvinners rettigheter. Men i sitt politiske regnskap før valget i 2005 stod de likevel fast på at de ønsket å stramme inn abortloven.