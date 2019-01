To gutter på 17 og 19 år ble i september funnet drept i en leilighet midt i Trondheim sentrum.

Gjerningsmannen (18) rømte fra stedet, men ble kort tid etter pågrepet av politiet på Jernebanestasjonen i Trondheim.

Under pågripelsen ble politiet nødt til å avfyre skudd mot den siktede 18-åringen. Spesialenheten for politisaker ble rutinemessig koblet inn i saket.

Ikke straffbart

De har nå konkludert med at politimannen som avfyrte skuddet ikke gjorde noe straffbart, og at saken derfor henlegges.

Det melder Adresseavisen.

Ifølge avisen tok 18-åringen frem en kniv fra bukselinningen da tjenestemennene kom nærmere. De trakk seg deretter tilbake og begge tok frem våpnene og siktet mot mannen.

Politibetjentene ropte gjentatte ganger om at 18-åringen måtte legge fra seg kniven. Den siktede begynte da å stikke seg selv i mageregionen, samtidig som han ropte: «Shoot me! Shoot me! Shoot me!».

Skutt i leggen

Adresseavisen skriver at politibetjenten som avfyrte skuddet har forklart at han skjønte han måtte skyte den antatte gjerningspersonen for å redde livet hans. Han ble derfor skutt i venstre legg.

Spesialenheten vurderer at politibetjenten som avfyrte skudd opptrådte i samsvar med prinsippene som gjelder for politiets bruk av skytevåpen. De mener også at vilkårene for nødrett var til stede.

18-åringen er siktet for å ha drept Reza Alizada (17) og Nasratullah Hashimi (19), samt for å ha forsøkt å drepe en tredje person i en leilighet i Prinsens gate i Trondheim sentrum.

Alle de involverte kom til Trondheim som enslige mindreårige flyktninger.