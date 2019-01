Haugesund svarer RBK: – Horneland leder treningen på mandag

– Det er overraskende. Det er FK Haugesund som har frembragt kontraktmateriale i denne saken som dokumentasjon og underlag for de diskusjonene som har vært.

– Rosenborg mener at de ikke trenger å forholde seg til Haugesund, hva tenker du om det?

– Jeg registrerer det, men så fremt Rosenborg ønsker å hente ut en trener som er under kontrakt med FK Haugesund til 30. november 2019, så er de nødt til å løse de kontraktsmessige utfordringene før de kan signere vår trener.

Eirik Horneland. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix Foto: Braastad, Audun

– Har Rosenborg rett til å føle seg urettferdig behandlet?

– Det får jeg ikke håpe at de føler, og i så tilfelle må jeg sterkt beklage det. Men Rosenborg har selv gått aktivt inn og signert en avtale med en trener som de vet er under kontrakt med FK Haugesund. Da er det dessverre sånn at man må ta konsekvensene av det man gjør.

Kaldheim legger vekt på at Haugesund ønsker å komme til en løsning med Rosenborg og Horneland, men at det må gjøres opp for seg før Horneland kan dra. Prisen derimot er ikke satt.

– Vi har ikke signalisert noe tall for verken Horneland, Rosenborg eller andre i denne saken. Dialogen er ikke gått så langt at det har vært naturlig for oss å komme opp med et beløp. Vi har behov for å avklare faktagrunnlaget, før man skal signalisere hvilket beløp man skal snakke om her.

Kalheim forsikrer om at Haugesund kommer til å finne en passende trener til 2019-sesongen, men treningen førstkommende mandag forventes Horneland.

– Det er ikke vanskelig, det er Erik Horneland som leder treningen på mandag.

Dette mener Haugesund:

Eirik Horneland hadde kontrakt med Haugesund frem til 30. november 2019. I oktober 2018 inngikk Horneland og Haugesund en ny treårskontrakt. Den nye kontrakten hadde en klausul, men som ikke gjaldt ved bytte av klubb, men av andre årsaker. Da Rosenborg kom på banen terminerte Haugesund denne kontrakten, og mener at det er den gamle (til 30.november 2019) som gjelder. Den kontrakten har ingen klausuler som gjør at RBK kan hente Horneland, med mindre han blir frikjøpt. Dersom Horneland skal bli RBK-trener nå, må RBK betale en sum, som Haugesund må godta. Budet fra RBK har ikke blitt akseptert.

Dette mener Rosenborg:

Det er den nye treårskontrakten til Horneland som gjelder. Klausulen gjør det mulig for Horneland å si opp avtalen med én måneds oppsigelsestid. RBK mener at de dermed ikke trenger å inngå en avtale med Haugesund, men med Horneland selv.