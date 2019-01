Tilbake der marerittet startet

Fjoråret hadde noen oppturer, blant annet 2. plassen i Handzame Classic, 3. plassen på etappen til hjembyen Kristiansand i Tour des Fjords og 4. plassen i Binck Bank-Tour.

– Det var litt trøblete i fjor, men i debutsesongen så er det litt sånn at uansett hva man gjør, så er det greit. Det er med andre ord først nå at jeg må vise at jeg har noe på dette nivået å gjøre. Nå stilles det krav til resultater. Samtidig er det også slik at jeg nå vet hva jeg går til, forteller Halvorsen.

Halvorsen er en av fire norske ryttere på startstreken i Australia. Daniel Hoelgaard (FDJ), Sven Erik Bystrøm (UAE Team Emirates) og debutanten Carl Fredrik Hagen (Lotto Soudal) er de tre andre. Sørlendingen har lagt bak seg en sykdomsfri og god treningsvinter, og mener at forutsetningene for et godt resultat er veldig bra.

– Jeg har blitt enig med trenerne mine at jeg skal starte sesongen i ganske bra form. Da kommer også selvtilliten, noe som er viktig for en spurter. Jeg håper å gjøre det bra i Australia, men konkurransen er hard, sier 22-åringen - som får testet seg mot storheter som Peter Sagan, Elia Viviani og Caleb Ewan.