At kulden bød på visse utfordringer under innspillingen av serien, er det ingen tvil om. Til tross for én meter med nysnø og en gradestokk som viste minus 18 grader, måtte skuespillerne som spilte gnomer løpe nakne ut.

– Da kom det noen primalskrik. De hadde det veldig gøy på jobb, men det nådde en grense der, sier manusforfatter, med-regissør og skuespiller, Vidar Magnussen til God morgen Norge.

Selv spiller Magnussen rollen som Magnus, hovedkarakteren i serien. Innspillingen bød på utfordringer også for han, men ikke på grunn av kulden.

Blanding av humor og alvor

Masken og sminken som er brukt på skuespillerne i serien har fått internasjonal oppmerksomhet. Bak karakteren troll-Magnus, lå det flere timer i sminkestolen.

– Jeg slet veldig mye med å svette inni masken, så jeg måtte drenere øret. Det ble som et akvarium i hodet, jeg hørte sånn som gullfisker, sier Magnussen.

GÅR UNDERCOVER: Politietterforskeren, spilt av Vidar Magnussen, går undercover som troll-Magnus i den nye serien «Magnus». Foto: Lena Saugen/Viafilm/NRK.

Serien skiller seg ut fra det som tidligere er vist på norsk TV. I den absurde og morsomme sci-fi-krimkomedien møter vi politietterforskeren, Magnus, som går undercover som troll.

– For fire år siden fikk jeg lov av NRK til å tenke litt over hva jeg hadde lyst til å gjøre. Da startet et slags forskningsprosjekt. Hva om man blander den mest teite, fysiske og idiotiske humoren med alvor? Og får inn en historie som faktisk går opp, som har følelser og meninger i seg. Jeg satt i noen år og pønsket på hvordan det kunne gå, sier Magnussen.

Nye opplevelser

Etter hver scene ble spilt inn, hadde Magnussen en samtale med alle skuespillerne. Dagene vært preget av nye opplevelser for både dem og han selv.

– I episode seks skjedde det så mye rart med den ene karakteren at fotografene lurte på om det var en slags Teletubbies-serie, forklarer han.

– Tror du at tv-seerne kommer til å skjønne dette her?

– Jeg vet ikke, har ikke peiling. Jeg tror at om man har undring i seg og liker eventyr, og forhåpentligvis humor og historie, så er kanskje dette en ny ting å glede seg over, sier Magnussen avslutningsvis.

Sjekk ut da God morgen Norge besøkte Vidar Magnussen hjemme før sending: