Frp-Siv har med bompenge-krav fra sine egne

Siv Jensen har fått klar ordre fra sin egen stortingsgruppe om å droppe utvannede kompromisser. Stortingsgruppa ønsker «store biffer» og rene seire.

Det er den eneste muligheten for å dempe kritiske røster i stortingsgruppa.

Øverst på ønskelisten fra sin egen stortingsgruppe står en bompenge-seier, etter det TV 2 erfarer.

Stortingspolitikerne, fylkesledere og lokalpolitikere har sett seg lei av å forsvare økte bompenger.

I tillegg anses en bompenge-seier som et perfekt kort inn i lokalvalget.​

Sinnet fra aksjonister har i hovedsak rettet seg mot Frp, som i valgkampen i 2013 lovet et bomfritt Norge hvis Frp fikk hånden på rattet.

– Jeg kan garantere at det blir bompengefritt over hele landet, sa Frps stortingsrepresentant Bård Hoksrud til Nettavisen under valgkampen i 2013.

Jensen har også kommet med lovnader som ikke er oppfylt.

– Vi skal sørge for at bompengeringen rundt Oslo opphører. Om Frp får regjeringsmakt vil vi sørge for at det blir gratis å passere bommene. Bilistene betaler allerede mer enn nok i avgifter. Veiene skal betales av staten, sa Jensen til NRK Østlandsendingen i 2009.

Sjansene større i flertallsregjering

Blir det enighet om en ny regjeringserklæring, blir det Erna Solbergs første flertallsregjering. Dermed blir det også vanskeligere for Frp å forsvare de økte bompengene.

Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen deltar i forhandlingene på Granavollen og bekrefter opplysningene om at bompenger blir viktig for partiet.

LOVER KAMP: FrPs Ketil Solvik Olsen lover å kjempe for billistene i regjeringsforhandlingene på Granavolden fredag.

– Bilistene skal være glade for at de har Frp til å kjempe sin sak i regjeringsforhandlingene. Vi fortsetter vår kamp for bedre veier og mot bompenger, sier han til TV 2.

Han understreker at Frp har foreslått mange bompengekutt, men at stortingsflertallet har stoppet flere av de.

– Med en flertallsregjering er det større mulighet for at FrPs forslag vinner frem i Stortinget, sier Solvik-Olsen.

Han kan ikke love gjennomslag.

– Vi vet at vi står alene i vår kamp – de øvrige partiers støtte til bompenger stikker dypt. Vi skal likevel ikke gi oss.

Til tross for et sviende bompenge-nederlag i regjering, har Frp fått flere seiere. For eksempel har partiet økt bompengerabatten fra 10 prosent til 20 prosent i flere prosjekter og økt statlig finansering av rundt 40 bomprosjekt, slik at bomstasjonene raskere kan fjernes.